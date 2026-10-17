Proposición 3: impuesto permanente para los más ricos en California

El 3 de noviembre, los californianos votarán si hacen permanente un impuesto a las personas de altos ingresos que expirará en 2031, y actualmente genera entre $5,000 y $15,000 millones de dólares anuales para las escuelas y el sistema de salud del estado.

Muchos educadores temen que, de no aprobarse, se incremente el número de aulas saturadas, la escasez de personal y la falta de recursos para apoyar a los estudiantes, mientras que a las enfermeras les preocupa que se deteriore la salud de los menores. Los opositores plantean una fuga de los más ricos del estado.

Durante la videoconferencia Proposición 3: ¿Qué está en juego para las escuelas públicas de California?, organizada por American Community Media (ACoM), un grupo de panelistas explicó lo que está en juego con esta medida, que pregunta a los electores si se debe prorrogar el impuesto de 2% a los más ricos de California.

Parte esencial

Karen Getman, experta en la materia, dijo que la Proposición 3 plantea que, en lugar de dejar que estos impuestos expiren en 2031, se reconozca que ya se han convertido en una parte esencial del presupuesto de California.

“Especialmente en estos momentos en los que se le exige al estado hacer más debido a los recortes federales”, expresó Getman.

Así que, la experta dijo que, en vez de reducir los impuestos a quienes tienen ingresos elevados, se pide a los votantes que los mantengan en las tasas actuales.

“Este impuesto no se aplica hasta que una persona gana más de $371,000 dólares al año, y afecta únicamente a ese tramo marginal de ingresos”, afirmó.

Getman indicó que la tasa sube un poco más cuando la persona gana más de $446,000 dólares, y la tasa más alta se aplica a quienes ganan $743,000 dólares anuales.

“En el caso de las parejas casadas, esa tasa máxima entra en vigor a partir de los $1.5 millones de ingresos”, agregó.

Contrario a lo que dicen los oponentes de que los adinerados podrían abandonar el estado, Getman sostuvo que un estudio realizado antes de aprobar la prórroga de 2016 arrojó que no provocó ningún éxodo de California.

Transparencia y rendición de cuentas

Getman explicó que el dinero se deposita en una cuenta especial dentro del fondo general para que se pueda rastrear cada dólar y, desde allí, se transfiere directamente a los distritos escolares.

“Estos distritos deben informar anualmente, mediante un documento público, sobre los fondos recibidos”, dijo.

La experta aclaró que la intención es que los fondos se utilicen en el aula; no pueden destinarse a gastos administrativos.

“Se estima que la recaudación es de $5,000 millones anuales en los años menos favorables, y puede llegar hasta los $15,000 millones en los años de mayor bonanza”, añadió.

Beneficios en el aula

“Estos ingresos aportan estabilidad a los fondos que reciben los distritos, permitiéndonos planificar a futuro. Se trata de unos $10,000 millones anuales”, dijo Eva Ruiz, miembro de la directiva de la Asociación de Maestros de California y educadora en el Valle Central.

“Durante 14 años, este dinero ha financiado los almuerzos escolares, la reducción del número de alumnos por clase y los consejeros de salud mental con los que cuentan nuestros estudiantes a diario”, dijo.

Además, hizo ver que se permitió crear un fondo de reserva estatal para proteger a las escuelas cuando la economía se desacelera.

Por tanto, enfatizó que no aprobar la Propuesta 3 sería devastador para los distritos escolares y, en consecuencia, para los estudiantes y las comunidades.

“Implicará clases más numerosas, menos educadores y menos programas para el alumnado cuando California se enfrenta a recortes millonarios que afectan a las escuelas públicas y a los colegios comunitarios, y provocan despidos de maestros y aulas saturadas”, mencionó.

Ruiz resumió diciendo que la Propuesta 3 garantiza que las escuelas públicas de California no pierdan miles de millones de dólares en ingresos en un momento en que la educación pública está siendo atacada desde los niveles más altos.

“Si no aprobamos la Propuesta 3, se otorgarán enormes recortes fiscales a millonarios y multimillonarios, algo que nuestras escuelas y sistemas de salud no pueden permitirse. Necesitamos aprobar la Propuesta 3”, reitero.

El impacto en la salud

“De los 5.8 millones de niños en este gran estado, el 40% de los que están en edad escolar padecen al menos una afección crónica, y uno de cada cinco llega a la escuela con problemas de salud mental”, dijo Sheri Coburn, directora ejecutiva de la Asociación de Enfermeras Escolares de California.

Coburn puntualizó que las enfermeras escolares saben que cada dólar invertido en prevención ahorra $15 dólares en intervenciones y tratamientos a largo plazo.

“Por eso, cuando hablamos de diagnóstico precoz, gestión temprana de casos y detección temprana de problemas, realmente queremos asegurarnos de que estos servicios estén disponibles”, aseguró.

Coburn señaló que un tercio de las escuelas de California se encuentran en comunidades rurales de personas afroamericanas, indígenas y de color (BIPOC) con escasos recursos.

Pero, al mismo tiempo, dijo que California tiene una de las peores proporciones de enfermeras escolares por alumno de todo el país.

“La mayoría de mis colegas enfermeras escolares atienden varios centros. Cuando yo trabajaba como enfermera escolar en el Valle Central, tenía a mi cargo a 5,000 alumnos repartidos en cinco escuelas”, indicó.

Observó que se están aplicando recortes de casi $1,000 millones al programa Medicaid, lo que afectará a estudiantes y a sus familias.

“Cuando una familia pierde la cobertura, la enfermería escolar suele convertirse en un centro de atención urgente que asume una gran carga asistencial”, advirtió.

En tanto, el número de estudiantes en programas de educación especial ha aumentado un 14%, lo que equivale a 70,000 alumnos.

“De ellos, el 17% tiene necesidades de atención médica imprescindibles durante la jornada escolar, tales como alimentación por sonda de gastrostomía (tubo G), cuidados de traqueostomía y ventilación mecánica, aspiración de secreciones, cateterismo, cuidados de ostomía y otras necesidades sanitarias”, añadió.

Las secuelas en atención sanitaria

“No debemos plantearnos esta medida, en términos de prorrogar o reducir un impuesto, sino preguntarnos si estamos dispuestos a recortar $10,000 millones del presupuesto de educación ahora mismo”, dijo Jodi Hicks, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Affiliates of California.

Y se cuestionó: ¿de dónde se sacarán esos fondos y cómo se relacionaría todo esto con la situación de la atención sanitaria?

“Sabemos que los $10,000 millones anuales que esta medida genera, libera miles de millones de dólares para destinarlos a servicios como Medi-Cal, atención médica infantil y otras áreas como el cuidado de niños, la salud conductual, los medicamentos recetados y todas nuestras clínicas de salud que ya operan al límite de su capacidad y están a punto de verse aún más presionadas”, dijo.

Hicks aseguró que aprobar esta proposición es algo fundamental en este momento.

“Ningún niño puede aprender si está enfermo; los servicios escolares son vitales para la salud infantil, al igual que otros recursos que se liberan gracias a estos fondos como la alimentación”, añadió.

A favor de esta medida están AFSCME California, California Federation of Teachers, California Professional Firefighters, California School Employees Association, California Teachers Association y SEIU California. En contra está Wayne Winegarden, investigador principal del Pacific Research Institute.