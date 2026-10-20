Acusan a 28 personas con ‘green card’ en California de infracciones relacionadas con el voto 

Casi una docena de ciudadanos extranjeros que son residentes permanentes o poseen una “tarjeta verde” fueron arrestados por agentes federales durante la llamada “Operación Proteger el Voto”.

Los 11 arrestados el lunes, que completan un grupo de 28 personas —15 de ellos hispanos—, enfrentan cargos por delitos federales, entre ellos, presuntamente haberse registrado fraudulentamente para votar en elecciones de Estados Unidos y haber participado en procesos electorales de manera ilegal y fraudulenta.

Sin embargo, el operativo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a menos de dos semanas de las elecciones del 3 de noviembre, fue calificado por abogados, funcionarios gubernamentales y activistas como una forma de intimidación a los votantes.

“Esto constituye un intento descarado de socavar la confianza en nuestras elecciones de mitad de mandato”, declaró la supervisora del condado de Los Ángeles, Janice Hahn.

“Estas detenciones se están utilizando para presentar una imagen de fraude electoral generalizado, cuando sabemos que ese no es el caso”, añadió. “California cuenta con leyes destinadas a proteger la integridad de nuestros procesos electorales, y el condado de Los Ángeles las cumple rigurosamente”.

Las 28 personas imputadas forman parte de una supuesta lista de 20,000 individuos no ciudadanos estadounidenses, identificados por el Departamento de Justicia y que, probablemente, habrían votado ilegalmente.

Tres de ellos son: Ana Domínguez, de 60 años, ciudadana salvadoreña residente en Long Beach, de quien se afirma que se registró fraudulentamente para votar en julio de 2006 “y mintió en su documentación para la naturalización en marzo de 2026”.

A Axel Giovani Prera García, de 46 años, ciudadano guatemalteco residente en Pico Rivera, se le acusa de haberse registrado para votar en 2002 y 2005, y de haber mentido en su documentación para la naturalización en junio de 2025.

De igual manera, Flavio Alejandro Zúñiga, de 43 años, ciudadano mexicano residente en La Puente, se registró fraudulentamente para votar en 2003 y mintió en su documentación para la naturalización en febrero de 2026.

“No hay duda de que la táctica de esta administración [de Donald Trump] es enviar agentes del ICE a las urnas e intimidar a los votantes”, dijo el abogado de inmigración, Alex Gaaalvez. “Recuerde que han estado insistiendo en que se pida una tarjeta de identificación para votar, y aunque hayan arrestado a personas, representan un 000001%, una cantidad que nunca cambiaría el resultado electoral en una ciudad, un condado, un estado o el país”.

“Lo que buscan es reprimir el voto de los latinos, porque saben que no cuentan con ellos”, añadió. “Un oficial de inmigración me dijo que desde marzo habían recibido la orden de no programar ceremonias de naturalización, porque no querían que nuevos ciudadanos pudieran votar contra Trump y sus políticas”.

“Erradicar el fraude”

Los arrestos forman parte de la “Operación Proteger el Voto”, coordinada por las cuatro fiscalías federales de California para combatir y erradicar el fraude en las elecciones estadounidenses y proteger la integridad electoral. Aunque los residentes permanentes tienen estatus legal en Estados Unidos, no son ciudadanos estadounidenses ni tienen derecho a votar en las elecciones de este país.

Los cargos penales incluyen haber realizado declaraciones falsas en una solicitud de naturalización; algunos de los acusados también enfrentan cargos por registro electoral fraudulento. Ambos delitos conllevan una pena máxima legal de cinco años de prisión federal.

Se esperaba que los arrestados comparecieran por primera vez la tarde del lunes ante un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Durante la jornada no se tomarían declaraciones sobre la culpabilidad o inocencia.

El 15 de octubre, el Departamento de Justicia, en colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), presentó una demanda contra el estado de California en relación con su padrón electoral, tras determinar que más de 20,000 personas —presumiblemente extranjeros— figuran registradas para votar en dicho estado. Según la legislación de California, a cada votante registrado se le envía una boleta electoral por correo. Es ilegal que los extranjeros voten en elecciones federales.

“El fraude electoral facilitado por el Estado es inaceptable en los Estados Unidos de América”, declaró en su momento el fiscal general Todd Blanche. “De ser hallado responsable ante un tribunal, el estado de California habría socavado gravemente la confianza en nuestro sistema electoral y violado leyes que protegen el sistema de gobierno representativo de nuestra nación. El Departamento de Justicia seguirá trabajando para descubrir casos de fraude electoral, exigir responsabilidades a los autores de tales actos y restaurar la confianza en las elecciones estadounidenses”.

Durante una rueda de prensa en Los Ángeles, el subprocurador general interino, Trent McCotter, señaló que “cada voto ilegal anula el voto de un ciudadano estadounidense legítimo”.

El Departamento de Justicia esperaba que California verificara la ciudadanía de esas supuestas 20,000 personas “registradas” en el padrón electoral “antes de que se contabilicen las boletas enviadas por correo”.

McCotter señaló que, en las últimas semanas, 113 personas han sido acusadas de posible fraude electoral en todo el país. Añadió que, durante los cuatro años de la administración del expresidente Joe Biden, se presentaron cargos contra 13 personas —presuntamente no ciudadanas— por este mismo delito.

“Esto no es una teoría de conspiración; son hechos”, afirmó Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto. “Estos casos son solo una muestra de nuestros esfuerzos por priorizar la integridad electoral”.

“Peligroso abuso de poder”

No obstante, Wendy R. Wiser, vicepresidente de democracia en el Brennan Center de Nueva York, presentó algunas reflexiones sobre “las indignantes amenazas de la administración Trump de procesar a los funcionarios electorales de California si contabilizan papeletas que dicha administración no desea que se contabilicen”.

“El viernes, 18 días antes del día de las elecciones, el Departamento de Justicia envió una carta a los funcionarios electorales de California en la que los amenazaba con emprender acciones penales —por complicidad en la comisión de un delito— si contabilizaban los votos por correo de una lista de 20,000 personas que, según el Departamento de Justicia, “probablemente no eran ciudadanos”.

“Si bien estas amenazas carecen de fundamento y no llegarán a ninguna parte, es importante comprender por qué constituyen un peligroso abuso de poder”, escribió Wiser.

De hecho, Trump también subió el tono en Truth Social al afirmar: “¡¡¡Todos ellos irán a la cárcel por un largo periodo de tiempo!!!”

Los funcionarios electorales de California se negaron a responder porque ya habían enviado las boletas por correo y, al hacerlo, habrían perturbado el proceso electoral y privado de su derecho al voto a electores que cumplían los requisitos para sufragar el 3 de noviembre.

“Todo apunta a que ese número de 20,000 votantes no elegibles es una cifra maquillada”, indicó Salvador Sanabria, presidente y director ejecutivo de El Rescate. “Trump va a echar mano de cualquier argumento para tratar de quitarle credibilidad al proceso electoral en los Estados Unidos, y en particular en los estados que no le proveen a él los resultados electorales que desea. Esa es la actitud de Donald Trump”.

“Lo que hace son actos de desesperación de último minuto y seguirá con su actitud necia”, dijo Sanabria. “Entonces, imagino que movilizarán a la migra en algunos centros de votación. No sería extraño por parte de él [Trump], por la desesperación en la que se encuentran [los republicanos]”.