La Medida PRK duplica la inversión en parques de LA sin aumentar impuestos 

Cuando la ciudad de Los Ángeles preguntó a los residentes cuáles eran las necesidades en sus parques, denunciaron instalaciones deterioradas, un acceso desigual a las zonas verdes y la necesidad de espacios donde las familias pudieran reunirse, jugar y mantenerse activas.

En la elección del 3 de noviembre, los votantes tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre la Medida PRK, que contempla un aumento gradual a lo largo de diez años de la asignación mínima de fondos municipales para parques, sin necesidad de nuevos impuestos.

Durante la videoconferencia: “Los parques de Los Ángeles, en una encrucijada: lo que la Medida PRK significa para los vecindarios”, organizada por American Community Media (ACoM) varios expositores hablaron de los beneficios que la medida PRK podría aportar a las comunidades con menos recursos.

Las comunidades más afectadas

Mónica Rodriguez, concejal de Los Ángeles dijo que representa a un distrito, el Valle de San Fernando, con una grave escasez de parques, una situación que afecta a muchas comunidades trabajadoras en todo Los Ángeles.

“Cuando yo trabajaba para el concejal Mike Hernandez, se aprobó la Proposición K que establecía un impuesto sobre la propiedad destinado a financiar la construcción y modernización de parques, una medida que está llegando a su fin”.

Explicó que la Medida PRK representa un esfuerzo por garantizar una fuente de financiaiento que aumente en función de la demanda real existente.

“Tenemos muchos parques que requieren reparaciones urgentes, estructuras deterioradas, baños en mal estado, entre otras cosas, y proyectos de mejora de infraestructura pendientes”.

Por esa razón, reveló que hace un par de años consiguió cerca de $1.5 millones para realizar una evaluación de las necesidades de los parques.

“Se trató de un análisis a escala municipal que incluyó la participación de la comunidad para determinar en qué proyectos debíamos invertir y cuáles eran los objetivos, tanto inmediatos como a largo plazo, para nuestros sistemas de parques”.

Dijo que ahora cuentan con un plan maestro para ejecutar estas acciones.

“Si contamos con el respaldo de los votantes para aprobar la Medida PRK, dispondremos de una partida presupuestaria específica que duplicará los fondos municipales en un plazo de diez años”.

Mencionó que la PRK ofrece una garantía de seguridad ante posibles dificultades económicas o financieras que garantiza que, en tal caso, volverán a un nivel mínimo de inversión equivalente al actual presupuesto del sistema de parques.

“Cuando los parques o cualquier instalación se deterioran, repararlos y ponerse al día cuesta el doble”.

De ahí que indicó que la Medida PRK permite duplicar la inversión en el sistema de parques dentro del presupuesto municipal a lo largo de 10 años; menos del 1% del presupuesto total de la ciudad para modernizar y mejorar las instalaciones existentes.

Financiamiento limitado

Connie Chung, especialista financiera en la Evaluación de Necesidades de los Parques y la Medida PRK dijo que Los Ángeles enfrenta serias dificultades debido a la crónica falta de fondos para el mantenimiento de parques.

“Esto limita nuestra capacidad para gestionar los parques e instalaciones existentes y para aprovechar plenamente el potencial de estos espacios públicos fundamentales”.

Como dato adicional, mencionó que en los últimos 25 años se han adquirido 117 parques nuevos, sumando cientos de acres a la superficie total de parques de la ciudad, por lo que lasresponsabilidades han aumentado en consecuencia.

Actualmente, precisó que el Departamento de Recreación y Parques (RAP) se financia principalmente mediante el presupuesto municipal y una medida conocida como Prop K que expira el 30 de junio de 2027.

“Existe otra fuente de financiación llamada “Play LA”, surgida del compromiso de apoyar el deporte y la recreación juvenil con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles”.

Observó que el 3.25 % del valor de cada $100 de las propiedades residenciales de Los Ángeles se destina al RAP, una tasa que no ha variado desde 1937, aún cuando el presupuesto operativo ha aumentado un 68% desde 2009..

“En la evaluación que hicimos, la gente no solo quiere parques nuevos,sino que expusieron cómo los cierres realmente han afectado a los miembros de la comunidad”.

Por ejemplo, dijo que el parque que suele frecuentar ahora cierra los domingos, lo cual afecta considerablemente la capacidad de la comunidad para aprovecharlo al máximo, así como las inversiones de capital necesarias.

LA cae en lista de mejores parques

Sakae Koyama, copresidenta de Friends of Elysian Park y presidenta de la Junta Asesora del Parque de Echo Park, dijo que la evaluación de las necesidades de los parques, un proceso que duró todo un año, reveló la crítica falta de fondos en el sistema de parques.

“Hemos pasado del puesto 49, hace siete años, al 93 actualmente entre las 100 ciudades más grandes de Estados Unidos. Tenemos uno de los mejores climas, por lo que nuestro sistema de parques debería estar entre los 10 o 20 mejores; y estar en los últimos puestos es realmente vergonzoso”.

Dijo que esperaba que se aprobara la medida PRK para los parques (orque no aumentará los impuestos para el ciudadano promedio y no pagaremos más.

“Quiero que la gente entienda que es un recurso equitativo y abierto a toda la comunidad. En Echo Park, cerca del 80% de los residentes son inquilinos, así que el parque es su patio trasero y su espacio verde”.

Por eso dijo que es crucial que se apruebe esta medida, para que el Departamento de Parques y Recreación cuente con los fondos necesarios no solo para el mantenimiento básico, sino también para realizar mejoras y renovaciones.

Poner los parques al día

Dayana Molina, especialista en participación comunitaria y organización de Trust for Public Land, dijo que la Medida PRK nos permitirá ponernos al día en cuanto a los parques, tras 90 años de desinversión, desde 1937, sin necesidad de aumentar los impuestos.

“Esto es importante y representa una necesidad crítica de infraestructura para la ciudad”.

Explicó que la razón para bajar de puesto en los parques se debe a la desinversión, y a que los parques están, donde no está la gente.

Por tanto, subrayó que la medida PRK se centrará especialmente en las comunidades que más necesitan espacios recreativos, y sufren de manera desproporcionada los niveles más altos de contaminación o de exposición a contaminantes comunes.

“Necesitamos inversión en nuestros parques. Nuestras comunidades ven estos espacios como infraestructura crítica, no como un simple lujo opcional, ya que permiten celebrar eventos como fiestas de cumpleaños, algo fundamental para quienes, como yo, no tenemos patio en casa”.

Además dijo que viven en comunidades donde, por diseño urbanístico, escasean los árboles y las zonas de sombra.

“Estamos trabajando para cambiar esto, pero aún nos queda mucho camino por recorrer para lograr la cantidad de sombra y espacios verdes que estas comunidades necesitan”.