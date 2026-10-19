Editorial: La Opinión apoya a Xavier Becerra para gobernador de California

Xavier Becerra, el candidato demócrata para gobernador de California en las elecciones que culminarán el 3 de noviembre, tiene tras sí casi 38 años de servicio público.

El rango de las posiciones que ocupó y la profundidad y variedad de los temas en los que se especializó, hacen difícil imaginar a una personalidad más calificada para el puesto.

Especialmente cuando se lo compara con su contrincante, el republicano Steve Hilton, cuyo contacto con la realidad política y social de California se reduce a su papel de espectador, como comentarista político de Fox News, y a su incondicional apoyo de Donald Trump y del movimiento MAGA.

Becerra es hijo de una inmigrante de Jalisco y un padre nacido en California y criado en Tijuana. Nació en Sacramento en 1958. Obtuvo una licenciatura en Economía de la Universidad de Stanford, seguido por el título de Juris Doctor de la misma casa de altos estudios. Después de dos años de práctica privada, se incorporó al equipo de Art Torres, entonces senador estatal y líder latino. Entre 1987 y 1990 fue fiscal general adjunto en la Oficina del Fiscal General de California. En 1990 resultó elegido a la Asamblea Legislativa de California.

Ya tenía formación jurídica, experiencia en asistencia legal, en el funcionamiento de la Legislatura y en el Departamento de Justicia de California.

Y ya era entonces uno de los dirigentes más promisorios de la comunidad latina estatal. Dos años después ganó la elección al Congreso número 103 donde fue reelegido once veces consecutivas. Fue el primer latino en la historia de la Cámara en integrar el Comité de Medios y Arbitrios (Ways and Means), cargo que ocupó durante 20 años.

Fue el presidente de la bancada demócrata en sus últimos dos períodos. Fue el latino de mayor rango en Capitol Hill.

En 2017, renunció después de 24 años en el Congreso, respondiendo al llamado del Gobernador de California Jerry Brown de servir como Procurador General del estado en reemplazo de Kamala Harris, quien asumió como senadora federal. Al año siguiente fue elegido para el cargo, que ocupó hasta el año 2021.

Finalmente, sirvió como Secretario de Salud y Servicios Humanos en el gabinete de Joe Biden entre 2021 y 2025.

En cada una de sus funciones dejó huellas históricas de mejoramiento y servicio.

Como asambleísta, impulsó un proyecto de ley que impedía que los empleadores exigieran a sus trabajadores hablar inglés.

Como congresista, fue uno de los patrocinadores originales de Obamacare. Y trabajó incansablemente para hacer realidad un esfuerzo bipartidista —que no prosperó— de reforma migratoria para otorgar estatus legal a los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos.

Becerra impulsó desde el Congreso la ley que creó la comisión para estudiar el Museo Nacional del Latino Estadounidense, primer paso hacia su creación en 2020.

Como fiscal general de California demandó al Presidente Trump 120 veces, ganando en la mayoría de los casos resueltos. Las demandas más importantes son de alcance nacional y de una resonancia histórica.

Así, Becerra participó de manera protagónica en la defensa exitosa de California como estado santuario y en frustrar el intento de la administración Trump de poner fin al programa DACA, protegiendo a unos 700,000 Dreamers, de ellos unos 200,000 en California. En junio de 2021, la Corte Suprema falló a favor de California para mantener legal el Obamacare, con sus 20 millones de suscriptos, de ellos cinco millones de californianos. Lo mismo cuando Trump trató repetidamente de restringir la entrada al país de naciones musulmanas: California se sumó a las demandas contra las distintas versiones del veto migratorio.

Se impuso cuando el gobierno de Trump trató de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el formulario del Censo de población 2020. Y lideró un grupo de estados que demandó a la administración en oposición a la regla de “carga pública” que pretendía negar la residencia permanente a inmigrantes si usaban servicios médicos y sociales disponibles, es decir, los castigaba por ser pobres.

Como secretario de Salud amplió el acceso a atención médica y cobertura de salud, y dirigió una importante parte de la respuesta federal al COVID-19.

En todos los puestos, Xavier Becerra descolló por su capacidad de trabajo, su dedicación a la comunidad, su apego por la justicia social y económica y, porque se ha enfrentado a Donald Trump y ha podido contra él.

En todos estos años, la comunidad latina tuvo a un fiel exponente de lo mejor que podemos ser.

Ahora, Becerra debe ganar las elecciones más importantes de su carrera. Le esperan, a la búsqueda de soluciones, problemas y dificultades importantes. Le esperan las cicatrices que le causa a California esta administración federal.

¿Seguirá California atrayendo empresas y capitales? ¿Podrá abordar el problema de servicios para los homeless? ¿Cuándo volverá a ser asequible? ¿Cómo solucionará el estado los desafíos que plantea el crecimiento desenfrenado de la inteligencia artificial y los recursos que exige?

Para hacerle frente a los problemas, para conseguir soluciones, California necesita de Xavier Becerra.

Es capaz de gestionar una dinámica con el gobierno federal aún más compleja que la anterior. De trabajar con los grupos de interés que hacen funcionar a Sacramento. De enfrentar un déficit presupuestario que parecería incontrolable, un estado con más millonarios y con la tasa de pobreza más alta del país tomando en cuenta los altos costos de la vivienda, la comida y el estilo de vida hacia la recuperación; con la gasolina más cara, con un número creciente de desamparados.

Es capaz de “tender puentes sobre las diferencias políticas y de políticas públicas, allanando así el camino para el tipo de previsibilidad que necesita la comunidad empresaria”, como dijo la Cámara de Comercio de California en su declaración de apoyo.

Apoya la candidatura de Xavier Becerra la plana mayor del liderazgo de California, activistas, sindicatos, organizaciones comunitarias, entre quienes cabe señalar al gobernador Gavin Newsom, a la líder campesina Dolores Huerta, y a su antiguo rival Antonio Villaraigosa.

Así como presidentes y gobernadores confiaron en Becerra los puestos de mayor envergadura en sus gabinetes, los votantes de California pueden confiar en él con su voto.

Nos merecemos un gobernador que pueda enfrentarse a Trump.

Por todo ello, La Opinión apoya la candidatura de Xavier Becerra a gobernador de California y exhorta a sus lectores a votar por él.