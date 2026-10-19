Activista interrumpe a Vance, insinúa que es un “inmigrante” tras exigirle que publiquen todos los archivos de Epstein

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, insinuó que un manifestante que interrumpió uno de sus mítines en Carolina del Norte era un “inmigrante ilegal”, después de que el hombre exigiera a gritos la publicación de todos los documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el delincuente sexual cuya red de contactos ha generado controversia política.

El incidente ocurrió durante un acto de campaña rumbo a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, cuando el hombre se levantó de su asiento en las gradas situadas detrás del vicepresidente y exigió que se divulgaran los archivos del caso Epstein. Vance interrumpió momentáneamente su discurso y volteó hacia el manifestante mientras un integrante del equipo de seguridad se acercaba para retirarlo del lugar.

La reacción del vicepresidente se centró en la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump. “Dije que hemos tenido cero cruces fronterizos de ilegales en los Estados Unidos de América. Pero uno no está mal, ¿verdad?”, expresó Vance ante los asistentes, en una aparente referencia al hombre que estaba siendo desalojado.

El manifestante fue retirado rápidamente del recinto, mientras varias personas entre el público respondían a sus gritos con consignas de “¡USA!” (EE.UU.).

?? A protester interrupted J.D. Vance's North Carolina rally before being escorted out by security.



With the crowd chanting "USA! USA!" Vance joked, "I said we had zero illegal border crossings… but one isn't bad, right?"#TruthSocial #TruthPlus #JDVance #NorthCarolina pic.twitter.com/xuXO6scbxt — Truth Social (@truthsocial) October 19, 2026

La reacción de Vance desata críticas por la referencia migratoria

La insinuación del vicepresidente provocó cuestionamientos en redes sociales, donde usuarios señalaron que relacionar la apariencia física de una persona con su situación migratoria carece de fundamento. El comentarista Brian Krassenstein criticó el episodio en una publicación en X, en la que calificó la reacción de Vance de racista y cuestionó que el vicepresidente recurriera a una referencia migratoria después de que el hombre pidiera divulgar los archivos de Epstein.

En las imágenes del incidente, el manifestante aparece entre los asistentes ubicados detrás de Vance y es la única persona que no parece blanca en el sector de las gradas visible en la transmisión televisiva. Sin embargo, no se proporcionó información que confirmara su nacionalidad o situación migratoria.

La interrupción ocurrió en un momento en que la administración Trump mantiene la inmigración como uno de sus principales argumentos políticos, mientras enfrenta cuestionamientos por sus medidas de deportación y por las consecuencias económicas de sus políticas.

La exigencia de publicar los documentos de Epstein también representa un asunto políticamente delicado para Washington, debido al interés público en conocer los detalles de las relaciones del financiero con figuras influyentes. La petición del manifestante, por sí sola, no permite establecer ninguna relación entre el caso y la situación migratoria que Vance insinuó.

This is so racist and sickening.



A man stands up at JD Vance’s rally and says “release the Epstein files”.



Vance then implies that he’s an illegal immigrant, because of his skin color. pic.twitter.com/FCkXyoeaYf — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 19, 2026

Los mítines republicanos registran otras interrupciones

El episodio se suma a otros incidentes durante actos políticos del vicepresidente, quien acompaña a Trump en una gira nacional para movilizar a los votantes republicanos antes de las elecciones legislativas. En septiembre, durante una convención republicana celebrada en Texas, otro manifestante interrumpió a Vance mientras ondeaba una bandera mexicana.

En aquella ocasión, el vicepresidente respondió con una frase dirigida al hombre: “Si amas tanto México, vete allí. Yo te compro el boleto de avión”.

Estos incidentes muestran cómo las protestas y las confrontaciones con asistentes se han convertido en momentos recurrentes de los actos de campaña, en los que las respuestas de los dirigentes pueden desviar la atención del mensaje electoral.

Los comicios del 3 de noviembre definirán la composición del Congreso y representan una prueba para el Partido Republicano, que enfrenta el descontento de sectores del electorado por la inflación y las medidas migratorias del gobierno.

Diversas encuestas apuntan a una ventaja demócrata en la disputa por el control legislativo. En Carolina del Norte, la intervención del manifestante comenzó con una demanda relacionada con los archivos de Epstein, pero terminó con Vance haciendo una referencia a la inmigración irregular, sin presentar pruebas de que el hombre se encontrara en esa situación.

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