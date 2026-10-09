J.D. Vance se rehúsa a presenciar el fusilamiento del psiquiatra que asesinó de 13 soldados de EE.UU.

El vicepresidente James David Vance descarta que vaya a presenciar el fusilamiento de Nidal Hasan, psiquiatra del Ejército que asesinó de 13 soldados estadounidenses.

“Este individuo cometió, en mi opinión, el peor ataque terrorista en suelo estadounidense después del 11-S.

A las personas a las que debía tratar, a los soldados del ejército a los que debía curar por enfermedades mentales y otros problemas, los atacó en su momento de mayor vulnerabilidad y los asesinó a tiros en sus propios hogares”, expresó el político de Ohio en un acercamiento con algunos integrantes de la prensa durante un viaje llevado a cabo en su estado natal.

El 5 de noviembre de 2009, Nidal Malik Hasan, en ese momento mayor originario de Virginia quien era parte del cuerpo médico de las Fuerzas Armadas en la unidad de psiquiatría, empleó dos pistolas de grueso calibre para asesinar a 13 soldados estadounidenses y herir a otros 32 en la base militar texana de Fort Hood.

Ante un jurado, el militar reconoció haber sido quien mató a las víctimas mientras se preparaban para marcharse hacia Irak y Afganistán.

Su ataque lo llevó a cabo en un edificio médico que estaba repleto de soldados en espera de revisiones médicas y vacunas antes de ser desplegados hacia Medio Oriente.

Nidal Hasan, psiquiatra del Ejército, asesinó de 13 soldados estadounidenses e hirió a otros 32. (Crédito: Departamento del Sheriff del condado de Bell vía AP)

Fríamente señaló haber actuado para proteger a insurgentes musulmanes en el extranjero de la agresión estadounidense.

Ante su despiadado proceder, el veredicto del jurado asignado en su juicio fue unánime al sentenciarlo a la pena de muerte.

El Pentágono dio a conocer que Nidal Hasan sería ejecutado por fusilamiento, el jueves 3 de diciembre, y Pete Hegseth, secretario de Defensa, pidió hacerlo a la 1 pm, la misma hora en que ejecutó a los soldados.

Además, el funcionario prometió que la ejecución sería trasmitida en vivo para enviarle una señala a quienes se atrevan a atentar en contra de la vida de los demás.

“Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público, porque la gente necesita entender que este tipo de cosas tienen graves consecuencias”, expresó durante una entrevista concedida al canal de televisión Real America’s Voice.

Al respecto, uno de los primeros en descartar presenciar cómo fusilarán a Nidal Hasan en diciembre, fue J.D. Vance.

“Sea cual sea la controversia sobre el método de ejecución, espero que la gente no olvide que se trata de un hombre que asesinó brutalmente a muchas personas inocentes. Dicho esto, si finalmente se transmite en directo, no lo veré”, puntualizó.

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