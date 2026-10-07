EE.UU. fija para diciembre su primera ejecución militar en 65 años: Nidal Hasan morirá por fusilamiento

El Ejército de Estados Unidos fijó para el próximo 3 de diciembre la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el exmayor y psiquiatra militar condenado por matar a 13 personas y herir a otras 32 durante el ataque de 2009 en Fort Hood, Texas. Si la sentencia se lleva a cabo, será la primera ejecución militar estadounidense desde 1961 y la primera mediante un pelotón de fusilamiento desde 1945.

El secretario interino del Ejército, Adam Telle, anunció que la ejecución está programada para la 1:00 de la tarde, hora local, en Fort Hood, la misma instalación militar donde Hasan perpetró el ataque hace casi 17 años.

“La ejecución de Nidal Hasan por un pelotón de fusilamiento tendrá lugar en Fort Hood, Texas, el jueves 3 de diciembre de 2026, a la 1:00 p.m., hora central”, informó Telle al anunciar formalmente la fecha.

Secretary of War Pete Hegseth has recommended ? and President Donald J. Trump has approved ? death by U.S. Army firing squad for convicted terrorist Nidal Malik Hasan, the jihadist who opened fire on unarmed American soldiers at Fort Hood in 2009. He killed 13 people and wounded? — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 5, 2026

La decisión se produjo después de que el presidente Donald Trump aprobara la sentencia de muerte y el método de ejecución, a recomendación del secretario de Defensa, Pete Hegseth. De acuerdo con la orden firmada por Telle, la autorización presidencial fue concedida el 2 de octubre.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, había anticipado la decisión al señalar que Hegseth recomendó y Trump aprobó la muerte de Hasan “por un pelotón de fusilamiento del Ejército de Estados Unidos”. Además, afirmó: “El día del juicio para Hasan finalmente ha llegado”.

El ataque que dejó 13 muertos

Hasan era mayor del Ejército y trabajaba como psiquiatra cuando, el 5 de noviembre de 2009, abrió fuego en un centro de procesamiento de Fort Hood utilizado por militares que se preparaban para ser enviados al extranjero.

El ataque dejó 13 muertos, 12 militares y un civil, y 32 heridos. Hasan fue baleado por una agente que respondió al tiroteo y quedó paralizado. Durante su juicio reconoció ser el autor de los disparos y sostuvo que había actuado contra las operaciones militares estadounidenses en países musulmanes.

En agosto de 2013, un tribunal militar lo declaró culpable de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 cargos de intento de asesinato premeditado. Posteriormente fue condenado a muerte.

La muerte de Hasan marcaría el regreso de las ejecuciones dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses después de 65 años.

La última ocurrió el 13 de abril de 1961, cuando el soldado John Bennett fue ahorcado en Fort Leavenworth, Kansas, después de ser condenado por la violación y el intento de asesinato de una niña de 11 años. Desde entonces, ningún integrante de las Fuerzas Armadas condenado bajo el sistema de justicia militar ha sido ejecutado.

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