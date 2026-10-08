Pete Hegseth pretende que pueda presenciarse el fusilamiento del asesino de 13 soldados de EE.UU.

El Pentágono dio a conocer que Nidal Hasan sería ejecutado por fusilamiento, el jueves 3 de diciembre y Pete Hegseth, secretario de Defensa, pidió hacerlo a la 1 pm, la misma hora en que el delincuente confeso asesinó a balazos a a13 soldados estadounidenses e hirió a otros 32 en la base militar texana de Fort Hood, en 2009.

En ese momento, el mayor Hasan se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense y reconoció ante un jurado que fue el quien mató a los miembros de las Fuerzas Armadas mientras se preparaban para marcharse hacia Irak y Afganistán.

El criminal originario de Virginia argumentó haber actuado para proteger a insurgentes musulmanes en el extranjero de la agresión estadounidense.

Su ataque lo llevó a cabo en un edificio médico que estaba repleto de soldados en espera de revisiones médicas y vacunas antes de ser desplegados hacia Medio Oriente.

Frente a los 13 cargos de asesinato premeditado presentados en su contra, después de casi siete horas de deliberar, el veredicto del jurado fue unánime al sentenciarlo a la pena de muerte.

A pesar de trabajar psiquiatra del Ejército estadounidense, Nidal Hasan mató a 13 de sus elementos e hirió a otros 32. (Departamento del Sheriff del condado de Bell vía AP)

En todo momento, el gobierno federal pugnó porque se le condenara a pena capital al considera que cualquier sentencia menos severa privaría de justicia a los familiares de las víctimas.

El fusilamiento requería de la aprobación del presidente Trump quien accedió sin dudarlo, esto a partir de que, enero del año pasado, restableció la pena de muerte mediante una orden ejecutiva.

“Es una herramienta esencial para disuadir y castigar a quienes cometen los crímenes más atroces y actos de violencia letal contra ciudadanos estadounidenses”, señaló en ese momento.

Lo controversial del asunto es que, durante una conversación sostenida con Jack Posobeic para el podcast que conduce, Pete Hegseth prometió que la ejecución sería trasmitida en vivo.

“Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público, porque la gente necesita entender que este tipo de cosas tienen graves consecuencias”, expresó.

Cabe señalar que esta será la primera ejecución militar estadounidense desde 1961 y la primera mediante un pelotón de fusilamiento desde 1945.

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