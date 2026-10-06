Trump aprueba fusilamiento de Nidal Hasan por matar a 13 en el ataque de Fort Hood, Texas

El presidente Donald Trump aprobó la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, exmayor y psiquiatra del Ejército de Estados Unidos condenado a muerte por el ataque ocurrido en Fort Hood, Texas, en 2009, que dejó 13 personas muertas y 32 heridas.

La decisión fue anunciada a inicios de esta semana por Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, quien señaló que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, recomendó que Hasan fuera ejecutado por un pelotón de fusilamiento del Ejército y que Trump autorizó la medida.

Parnell escribió en redes sociales que el secretario del Ejército será quien determine la fecha y el lugar de la ejecución. El funcionario añadió: “El día del juicio final para Hasan finalmente ha llegado”.

Secretary of War Pete Hegseth has recommended ? and President Donald J. Trump has approved ? death by U.S. Army firing squad for convicted terrorist Nidal Malik Hasan, the jihadist who opened fire on unarmed American soldiers at Fort Hood in 2009. He killed 13 people and wounded? — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 5, 2026

La información también fue confirmada por Reuters, que señaló que la autorización presidencial pone en marcha el procedimiento para llevar a cabo la pena de muerte bajo el sistema de justicia militar.

Un caso que se remonta a 2009

Hasan fue declarado culpable en 2013 de 13 cargos de asesinato premeditado y de 32 cargos de intento de asesinato premeditado durante un consejo de guerra. El entonces psiquiatra del Ejército decidió representarse a sí mismo durante el proceso.

Durante el juicio reconoció que había sido responsable del ataque y sostuvo que abrió fuego contra otros miembros del Ejército en un intento por proteger a insurgentes islámicos de las fuerzas estadounidenses.

Hasan permanece en el corredor de la muerte militar en Fort Leavenworth, Kansas. Su caso llegó incluso hasta la Corte Suprema, después de que solicitara revisar su condena. El máximo tribunal rechazó intervenir en 2025, luego de que Hasan argumentara que se había vulnerado su derecho a un juicio público.

Sería la primera ejecución militar en décadas

Si finalmente se lleva a cabo, la ejecución de Hasan sería la primera ejecución militar de Estados Unidos desde 1961, cuando el soldado John Bennett fue ahorcado tras ser condenado por violar e intentar asesinar a una niña de 11 años.

El fusilamiento también representa un método de ejecución poco utilizado en Estados Unidos. CBS News recordó que Carolina del Sur recurrió a este procedimiento tres veces el año pasado, en lo que fueron las primeras ejecuciones de este tipo en el país desde 2010.

Por ahora, la fecha de ejecución de Hasan no ha sido anunciada.

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