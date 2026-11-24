El lanzamiento de GTA 6, después de una espera de 13 años, no defraudó a ninguno de los amantes de la saga. Desde las redes sociales, miles de usuarios continúan documentando su experiencia con el videojuego de Rocktar Games, sin embargo, pocos han descubierto sus trucos y mecánicas ocultas.

Aquellos que lo lograron, se dieron cuenta que “Jason” y “Lucia” (los dos personajes jugables) pueden responder a controles escondidos, funciones de conducción y trucos que permiten aumentar el disfrute y la expectativa.

Algunos de estos recursos son mecánicas incorporadas al título, mientras que otros aprovechan errores de programación para desbloquear funciones que todavía no están disponibles oficialmente. Te mostramos los más interesantes y cómo utilizarlos en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Lee también: Empresa pagará $135,000 al jugador que complete GTA 6: condiciones y requisitos

5 trucos y mecánicas que puedes activar en GTA 6

1. Cómo activar la vista en primera persona

Una de las primeras sorpresas descubiertas por la comunidad es un glitch que permite jugar en primera persona, aunque GTA 6 no incluye un modo oficial para recorrer libremente el escenario desde esa perspectiva.

Para conseguirlo, hay que seguir estos pasos:

Entra en Ajustes y selecciona Controles.

Cambia la función del botón del panel táctil en PS5 o del botón Vista en Xbox para que controle la cámara en lugar de abrir el mapa.

Súbete al asiento del conductor de cualquier vehículo.

Abre el teléfono del personaje y, al cerrarlo con Círculo o B, presiona inmediatamente el botón de cámara.

Si consigues ejecutar la combinación en el momento preciso, la perspectiva quedará bloqueada en primera persona.

El truco permite conducir, caminar y utilizar armas desde este ángulo. Sin embargo, puede presentar errores visuales y no existe una forma sencilla de recuperar la cámara habitual: por ahora, la solución conocida es cargar una partida guardada.

2. Conducir automáticamente con la cámara cinematográfica

Otra función poco aprovechada es el piloto automático. Para activarlo, primero debes marcar un destino en el mapa y subirte a un vehículo.

Mientras conduces, mantén presionada la cruceta hacia abajo y selecciona la cámara cinematográfica mediante Options en PS5 o Menú en Xbox. Cuando aparezca la indicación correspondiente, mantén presionado Círculo o B para activar la conducción automática.

El personaje seguirá la ruta marcada y podrás ajustar la velocidad con los gatillos. El sistema respeta buena parte de las normas de circulación, aunque todavía pueden ocurrir accidentes o encuentros inesperados. Por eso, conviene permanecer atento.

3. Salir del automóvil sin apagar el motor

Este comando puede resultar útil cuando necesitas abandonar rápidamente un vehículo y continuar a pie.

En lugar de presionar una sola vez Triángulo en PS5 o Y en Xbox, hazlo dos veces seguidas al salir. De esta manera, el automóvil puede permanecer encendido, con las luces y la radio funcionando, en lugar de apagarse automáticamente.

4. Esconderse de la policía dentro del vehículo

Si tienes un nivel de búsqueda y necesitas pasar inadvertido, puedes bajar la cabeza mientras permaneces sentado al volante.

Para hacerlo, mantén presionado Círculo en PlayStation o B en Xbox. El personaje se agachará detrás del volante, reduciendo su visibilidad desde el exterior. Esta función puede ayudarte durante una persecución, aunque no garantiza que la policía deje de buscarte.

5. Recuperar un automóvil volcado y utilizar las puertas como armas

Si tu auto termina con las ruedas hacia arriba, colócate a un costado, presiona L3 en PS5 o LS en Xbox para prepararte y mantén Cuadrado o X para empujarlo y devolverlo a su posición.

Por otra parte, mientras conduces cerca de motociclistas o peatones, puedes presionar Cuadrado en PlayStation o X en Xbox para abrir la puerta y golpear a quienes estén cerca.

Los 61 trucos que se desbloquean después de terminar la historia

GTA 6 también cuenta con un sistema de 61 trucos divididos en cinco categorías: personajes, combate, vehículos, entorno y filtros visuales.

Sin embargo, no están disponibles desde el comienzo. Primero debes completar la historia y cumplir determinados desafíos para desbloquearlos. Una vez habilitados, puedes introducir sus combinaciones mediante el teléfono del personaje. El portal Vandal, especializado en videojuegos, publicó la lista completa.

Pero recuerda algo importante: utilizar estos trucos desactiva los trofeos y logros y bloquea el guardado de la partida mientras están activos. Por eso, es recomendable conservar una partida limpia antes de comenzar a combinarlos.

Te puede interesar:

· Quién es Manni L. Perez: la actriz dominicana que habría inspirado a “Lucia”, de GTA VI

· Los secretos de Steam salen a la luz con una filtración histórica de más de 12 TB

· Si te gusta jugar videojuegos, podrías ganar casi $145,000 en este empleo