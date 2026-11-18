Que te paguen dinero mientras disfrutas tus videojuegos es el sueño de cualquier gamer y el nuevo GTA 6 ofrece esa posibilidad, luego de su lanzamiento oficial este 19 de diciembre. La empresa estadounidense Kalshi está dispuesta a pagar hasta $135,000 dólares.

La jugosa cifrá será entregada al candidato seleccionado para jugar GTA 6, completar su historia y realizar un análisis detallado de la experiencia.

Pero la propuesta va mucho más allá de sentarse frente a una consola. El elegido también tendrá que retransmitir su partida en plataformas como YouTube o Twitch, estudiar el funcionamiento de la economía dentro del videojuego y elaborar estrategias para conseguir dinero de la manera más eficiente posible.

Asimismo, Kalshi estableció requisitos fundamentales relacionados con la edad, la experiencia en videojuegos, la trayectoria como creador de contenido y el equipo tecnológico disponible.

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¿Qué tendrá que hacer el jugador de GTA 6 durante el reto?

Una vez contratado, el investigador tendrá responsabilidades que van más allá de terminar la campaña de GTA 6. Kalshi quiere aprovechar la experiencia para obtener información sobre el funcionamiento de “Leonida”, el estado ficticio donde transcurre la historia.

Entre las principales tareas se encuentran:

Retransmitir toda la experiencia: el jugador deberá comenzar a las 12:00 de la medianoche del 19 de noviembre y transmitir su recorrido con la cámara encendida en YouTube o Twitch hasta completar la historia.

el jugador deberá comenzar a las 12:00 de la medianoche del 19 de noviembre y transmitir su recorrido con la cámara encendida en YouTube o Twitch hasta completar la historia. Investigar la economía de Leonida: tendrá que estudiar cómo circula el dinero dentro del videojuego, cuáles son sus principales actividades económicas y cómo funcionan los negocios y servicios.

tendrá que estudiar cómo circula el dinero dentro del videojuego, cuáles son sus principales actividades económicas y cómo funcionan los negocios y servicios. Encontrar las mejores estrategias: deberá identificar las formas más rentables de conseguir dinero, detectar posibles errores o ventajas del sistema y elaborar una hoja de cálculo que respalde sus conclusiones.

deberá identificar las formas más rentables de conseguir dinero, detectar posibles errores o ventajas del sistema y elaborar una hoja de cálculo que respalde sus conclusiones. Presentar informes semanales: tendrá que preparar reportes sobre la economía virtual y un análisis denominado State of the Leonida Economy, en el que expondrá sus principales hallazgos.

tendrá que preparar reportes sobre la economía virtual y un análisis denominado State of the Leonida Economy, en el que expondrá sus principales hallazgos. Medir las consecuencias fuera del videojuego: también investigará cómo afecta el lanzamiento a la economía real, incluyendo ausencias laborales, pérdida de productividad y posibles aumentos en los pedidos de comida a domicilio.

Este último punto tiene especial relevancia para Kalshi, ya que la empresa opera en el sector de los mercados de predicción, donde los usuarios pueden negociar contratos vinculados a los resultados de acontecimientos futuros, destacó el portal Fortune.

Por tanto, el objetivo no consiste únicamente en entretener a una audiencia, sino en convertir la experiencia de juego en información que permita estudiar el comportamiento de los consumidores y el impacto económico de uno de los lanzamientos más esperados de la industria.

Cabe aclarar que la empresa también contempla pausas para dormir, comer, descansar y realizar otras actividades. No se trata de permanecer frente a la pantalla durante 80 horas consecutivas.

¿Cómo aplicar el reto y requisitos obligatorios para la solicitud?

Los interesados deben presentar su candidatura directamente en el portal oficial de empleos de Kalshi, a través de la vacante denominada GTA VI Researcher.

Una particularidad del proceso es que la empresa no solicita un currículum tradicional ni una carta de presentación. En su lugar, los aspirantes deben responder preguntas de selección múltiple y algunas interrogantes abiertas relacionadas con sus conocimientos sobre videojuegos, su experiencia como creadores de contenido y su capacidad para analizar situaciones.

Estos son los cuatro requisitos obligatorios:

Tener al menos 18 años: es una condición indispensable para participar en el proceso de selección.

es una condición indispensable para participar en el proceso de selección. Contar con un mínimo de 10 años de experiencia jugando videojuegos: la empresa quiere contratar a alguien que conozca bien la industria, sus dinámicas y las estrategias que utilizan los jugadores.

la empresa quiere contratar a alguien que conozca bien la industria, sus dinámicas y las estrategias que utilizan los jugadores. Acreditar al menos tres años de experiencia transmitiendo en directo: el aspirante debe haber realizado transmisiones en plataformas como Twitch o YouTube durante ese período.

el aspirante debe haber realizado transmisiones en plataformas como Twitch o YouTube durante ese período. Disponer de su propio equipo tecnológico: los interesados deben contar con una computadora o equipo de gaming, conexión a Internet de alta velocidad y el software necesario para realizar transmisiones.

Cumplir los cuatro puntos es fundamental para aspirar a la vacante, pero no garantiza automáticamente la contratación. Kalshi también evaluará las habilidades analíticas, la personalidad y la capacidad del candidato para desarrollar investigaciones a partir del videojuego.

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