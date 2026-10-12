Quién es Manni L. Perez: la actriz dominicana que habría inspirado a “Lucia”, de GTA VI

Desde que se anunciaron los tráilers oficiales y se conocieron los personajes de GTA VI, “Lucia Caminos” se convertirá en la primera mujer que los jugadores pueden controlar en la saga, precisamente desde de la primera entrega (1997). Además, es irrefutable que también pasa a ser una de las representaciones femeninas más atractivas en la historia de los videojuegos.

Sí, Lucia Caminos, de prominentes rasgos latinos, ya podría comer en la misma mesa de: Jill Valentine (Resident Evil), Tifa Lockhart (Final Fantasy VII), Ada Wong (Resident Evil), Lara Croft (Tomb Raider), Chun-Li (Street Fighter), Sniper Wolf (Metal Gear Solid) y Sonya Blade (Mortal Kombat). Seguramente hay más.

Pero uno de los detalles que está llamando la atención entre los fans de GTA VI es la inspiración que tuvieron los desarrolladores del juego para diseñar a Lucia Caminos. Y allí es donde aparece Manni L. Perez, una actriz de origen dominicano que, supuestamente habría permitido que su físico y voz se reflejaran en el personaje.

Cabe aclarar que, al momento de esta publicación, la compañía Rockstar Games no había anunciado oficialmente que Perez interprete a Lucia. En este sentido, su posible participación debe presentarse como un rumor y no como un hecho comprobado.

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¿Quién es Manni L. Perez y por qué la vinculan con Lucia Caminos?

Manni L. Perez es una actriz que ha trabajado en producciones televisivas y en proyectos relacionados con videojuegos.

Uno de los elementos que explica su relación con esta franquicia es su trabajo previo en Grand Theft Auto Online. Según registros y publicaciones especializadas, Perez participó en contenido asociado con el Diamond Casino. Ese antecedente ha llevado a algunos jugadores a considerar que podría haber vuelto a trabajar con Rockstar para la sexta entrega.

Las comparaciones comenzaron a extenderse entre las comunidades de jugadores después de la presentación de Lucia en los primeros avances del videojuego.

Uno de los principales argumentos es el parecido físico. Los fanáticos han comparado fotografías de Perez con imágenes promocionales del personaje y consideran que existen similitudes en los rasgos faciales y la apariencia general.

También hay quienes aseguran reconocer semejanzas entre la voz de la actriz y los diálogos de Lucia en los avances publicados por Rockstar.

Otro elemento que alimenta la teoría es el supuesto historial de Perez en proyectos de captura de movimiento. Este tipo de trabajo permite trasladar los movimientos y expresiones de una persona a un personaje digital, una técnica utilizada en videojuegos con interpretaciones cinematográficas.

¿Qué se sabe oficialmente sobre Lucia en GTA VI?

En su página de personajes, Rockstar Games explica que aprendió a luchar desde pequeña, pasó un tiempo en la prisión de Leonida y quiere construir una vida mejor para ella y su familia.

El estudio también presenta a Lucia junto a Jason Duval, el otro protagonista jugable. La historia gira alrededor de sus aspiraciones, su relación y las decisiones que toman mientras se adentran en situaciones criminales. GTA VI saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

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