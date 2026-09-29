Xbox Disc to Digital ya está disponible para todos y estas son las 5 claves para usarlo

Si tienes una estantería llena de juegos de Xbox, merece la pena volver a sacar esos discos. Disc to Digital ya se está desplegando para todos los usuarios tras su periodo de pruebas con Xbox Insiders y permite reclamar una licencia digital para muchos juegos físicos de Xbox One y Xbox Series X.

Your discs just got a digital upgrade today! ?



Now, all players can experience the benefits of digital with most XBOX Series X and XBOX One physical discs: https://t.co/TuUdSr7Or8 pic.twitter.com/IVgrV2NY4v — ? (@XBOX) September 29, 2026

Así puedes ampliar las formas de acceder a tu colección sin dejar de usar los discos. Hay un matiz importante antes de empezar, sin embargo. No convierte automáticamente toda tu biblioteca y la licencia digital sigue vinculada al disco que la hizo posible.

Cómo activar Disc to Digital en Xbox

1. Necesitas un disco compatible y una consola con lector

El punto de partida es bastante sencillo. Inserta un juego físico de Xbox One o Xbox Series X en una Xbox One o una Xbox Series X capaz de leerlo y ejecútalo. Según explicó Microsoft al presentar la función, ese proceso permite reclamar el acceso digital cuando el título cumple los requisitos. La Xbox Series S no puede realizar este paso por sí sola, ya que no tiene lector de discos.

Si tienes muchos juegos, no hace falta que intentes resolver toda la colección de una sentada. Empieza por los títulos que utilizas con más frecuencia y comprueba cuáles te ofrecen la opción. Es una buena manera de descubrir el valor práctico de la herramienta sin asumir que cada caja de tu estantería se convertirá en una entrada de tu biblioteca digital.

2. Si la opción no aparece, reinicia la consola y vuelve a comprobarlo

El lanzamiento general es reciente y Pure Xbox informó de que tuvo que reiniciar una consola para ver la función activa. Tras hacerlo, la opción para reclamar la licencia puede aparecer al insertar un disco elegible. También puedes situarte sobre el icono del juego en el panel de inicio y pulsar el botón Menú del mando para buscarla. Si no la encuentras, no des por hecho que el juego está excluido antes de probar ese reinicio.

Qué juegos físicos admite Xbox Disc to Digital

3. La compatibilidad es amplia, pero no universal

Microsoft afirma que la mayoría de los juegos en disco de Xbox One y Xbox Series X admiten Disc to Digital. La función comenzó con miles de títulos y la compañía prevé añadir más. Eso convierte a la herramienta en una oportunidad muy interesante si llevas años comprando juegos físicos, aunque la palabra que debes tener presente es «elegible».

La disponibilidad puede variar por motivos técnicos, de licencias, de publicación o de fabricación, según la página de soporte de Xbox. Por eso conviene comprobar cada juego individualmente. Tampoco debes contar, por ahora, con los discos de la Xbox original o Xbox 360 para este programa. Que puedas jugar a un título antiguo mediante retrocompatibilidad no significa que su disco sirva para reclamar esta licencia digital.

4. La licencia puede darte más formas de jugar, según el título

La ventaja más inmediata es poder acceder a la versión digital compatible sin mantener el disco insertado mientras juegas. También pueden entrar en juego Xbox Play Anywhere y Xbox Cloud Gaming cuando ese título concreto admita esas funciones. Microsoft menciona ambas posibilidades, pero no promete que estén disponibles para cada juego que registres.

Piensa, por ejemplo, en ese juego al que vuelves cada semana y cuyo disco siempre acabas buscando entre varias cajas. Si es compatible, reclamar su licencia te permite iniciarlo sin repetir ese pequeño ritual. Si además admite otras opciones del ecosistema Xbox, tendrás más flexibilidad para acceder a él. El beneficio real depende de las características de cada título, así que vale la pena revisar lo que ofrece después de reclamarlo.

¿Puedes vender el disco después de digitalizarlo?

5. No confundas reclamar una licencia con desprenderte del juego físico

Esta es probablemente la clave más importante si planeas revisar toda tu colección. Xbox explica que la licencia Disc to Digital está asociada al disco que reúne los requisitos. Si lo pierdes, lo vendes, lo regalas o dejas de tenerlo, tu acceso a los beneficios digitales puede limitarse o revocarse. La posibilidad de jugar sin introducirlo cada vez no significa que hayas obtenido una copia digital independiente del soporte físico.

La mejor forma de sacarle partido es, en definitiva, revisar tus discos uno a uno, reclamar las licencias disponibles y guardar los originales. Así tendrás una biblioteca física que sigue funcionando como siempre y, para los juegos admitidos, una manera adicional y más cómoda de acceder a ellos.

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