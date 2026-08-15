Si te gusta jugar videojuegos, podrías ganar casi $145,000 en este empleo

Para quienes pasan horas frente a una pantalla tomando decisiones en cuestión de segundos en un videojuego, existe una profesión que podría convertir algunas de esas habilidades en una carrera con un salario de casi $145,000 dólares al año. El gobierno de Estados Unidos está buscando nuevos controladores de tráfico aéreo y, esta vez, los conocidos como gamers forman parte importante de la estrategia de reclutamiento.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ya contrató a más de 2,000 aficionados a los videojuegos para comenzar su preparación como controladores de tráfico aéreo. De acuerdo con el Departamento de Transporte (DOT), esa cifra representa 94% de la meta de contratación establecida por la agencia. Además, otros 2,000 candidatos se encuentran en distintas etapas del proceso de selección.

La campaña busca ampliar el grupo de posibles trabajadores para una profesión que enfrenta desde hace años una importante falta de personal.

La relación entre los videojuegos y el control del tráfico aéreo está en las habilidades que ambas actividades pueden exigir. Reaccionar con rapidez, mantener la concentración durante periodos prolongados y procesar información al mismo tiempo son algunas de ellas.

Cuando presentó la iniciativa en abril, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, explicó que el gobierno necesitaba ampliar su búsqueda de candidatos.

“Mucho de lo que hacen jugando… es lo que hacen… al controlar el tráfico aéreo”, comentó Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, durante una entrevista con CBS News.

? GAME CHANGER



In April, we launched a NEW CAMPAIGN to recruit video gamers as air traffic controllers ? and supercharged the entire hiring process to get the BEST & BRIGHTEST in faster. The results are HISTORIC ??



? 94% of hiring goal met ? fastest time ever to reach target? pic.twitter.com/gN3OGmEIBB — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) August 9, 2026

El trabajo de los controladores requiere coordinar aeronaves mientras permanecen atentos a múltiples datos y comunicaciones. Según la información proporcionada por el Departamento de Transporte, estos profesionales ayudan a gestionar más de 80,000 vuelos que llegan diariamente a sus destinos.

Los videojuegos no son, sin embargo, un requisito para obtener el puesto. La estrategia de la FAA busca aprovechar un grupo de posibles candidatos cuyas habilidades pueden coincidir con algunas de las exigencias de la profesión.

En 2024, el salario medio anual de los controladores de tráfico aéreo en Estados Unidos fue de $144,580 dólares, según los datos federales más recientes disponibles. Esa cantidad no significa que todos comiencen ganando ese sueldo, ya que depende de factores como la experiencia y el lugar donde trabaja cada controlador. En aeropuertos pequeños, los profesionales con menor experiencia pueden recibir, en promedio, alrededor de $60,000 dólares al año.

La necesidad de nuevos trabajadores es especialmente relevante debido a la escasez de controladores. Un informe publicado en diciembre por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) advirtió que la falta de personal podría contribuir a un aumento de retrasos o cancelaciones de vuelos.

El cierre del gobierno federal ocurrido a finales del año pasado también generó dificultades para la profesión. Los controladores de tráfico aéreo son considerados trabajadores esenciales y tuvieron que continuar laborando sin recibir su salario durante ese periodo.

Estos son los requisitos para ser controlador

Convertirse en controlador de tráfico aéreo requiere superar un proceso de selección exigente. Los candidatos deben ser ciudadanos estadounidenses, tener menos de 31 años y aprobar las pruebas de selección establecidas por la FAA.

También deben superar un examen diseñado para medir su aptitud para desempeñar las funciones de controlador. La FAA señala que esta evaluación busca predecir la “aptitud de los candidatos para ser controladores de tráfico aéreo”. Los aspirantes reciben una notificación sobre el resultado aproximadamente una semana después de presentar la prueba.

Quienes cumplen con los requisitos pueden avanzar hacia la capacitación en la Academia de Control de Tráfico Aéreo de la FAA, ubicada en Oklahoma City, Oklahoma. Históricamente, menos de 10% de los solicitantes han cumplido con las condiciones necesarias para trabajar como controladores y ser admitidos en el programa de formación.

Por eso, aunque jugar videojuegos puede aportar habilidades relacionadas con el puesto, no sustituye los requisitos oficiales ni el entrenamiento especializado.

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