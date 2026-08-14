Cuáles son los requisitos completos para recibir $1,491 del SSI del Seguro Social

Para muchas familias de bajos ingresos en Estados Unidos, el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) puede representar una ayuda importante para cubrir gastos básicos. En 2026, la cifra que más llama la atención es de $1,491 dólares al mes, pero hay un detalle clave: ese monto corresponde al máximo federal para una pareja elegible, no a cualquier matrimonio que solicite el programa. Para llegar a esa cantidad, los dos integrantes deben cumplir las reglas del SSI y, además, tener ingresos y recursos contables suficientemente bajos.

¿Quién puede recibir el SSI?

El SSI es un programa federal administrado por la Administración del Seguro Social (SSA) y está diseñado para personas que tienen ingresos y recursos limitados y que cumplen al menos una de estas condiciones:

Tener 65 años o más .

. Ser ciegas o tener una discapacidad que califique.

Para una pareja que busca el pago máximo de $1,491 dólares, no basta con estar casados. La SSA considera como pareja elegible a un individuo que cumple los requisitos del SSI y a su esposo o esposa, siempre que esa segunda persona también sea elegible y ambos vivan en el mismo hogar.

Esto es importante, porque si solamente uno de los esposos reúne las condiciones, la situación se analiza de otra manera. Los ingresos del cónyuge que no recibe SSI pueden ser considerados para determinar la elegibilidad y el monto del beneficio.

El requisito principal para obtener los $1,491 dólares

La cantidad de $1,491 dólares mensuales es el estándar federal máximo de 2026 para una pareja elegible. La SSA también establece un máximo de $994 dólares para una persona individual.

Algo que hay que dejar claro es que recibir el máximo no está garantizado por el simple hecho de cumplir los requisitos básicos. El pago puede ser menor si la pareja tiene ingresos contables, recibe determinados beneficios o tiene una situación de vivienda que afecte el cálculo.

De hecho, la SSA explica que el beneficio mensual puede reducirse dependiendo de los ingresos, ciertos ingresos de familiares y las condiciones de vivienda. Por eso, una pareja que quiera acercarse al máximo de $1,491 dólares debe prestar especial atención a dos cosas: cuánto dinero recibe y qué bienes posee.

El límite de recursos es de $3,000 dólares

Para 2026, una pareja puede tener hasta $3,000 dólares en recursos contables y seguir dentro del límite establecido para el SSI. Para una persona individual, el límite es de $2,000 dólares.

Aquí hay una diferencia que suele causar confusión. No todo lo que posee una persona necesariamente cuenta como recurso. Por ejemplo, generalmente la SSA no considera la vivienda en la que vive la persona y el terreno asociado. Tampoco cuenta un vehículo si la persona o alguien de su hogar lo utiliza para transporte. Los bienes personales y artículos del hogar también pueden quedar fuera del cálculo.

Las cuentas bancarias, el efectivo, acciones, bonos y otros bienes que pueden convertirse en dinero sí pueden contar. Por eso, antes de solicitar el beneficio, conviene revisar cuidadosamente qué recursos tiene cada integrante de la pareja.

También se revisan los ingresos

El SSI es un programa basado en la necesidad económica, por ello, la SSA considera diferentes tipos de ingresos, incluidos los que provienen de un empleo y los que llegan de otras fuentes. Los beneficios de jubilación, discapacidad, desempleo y pensiones, por ejemplo, pueden influir en el cálculo del SSI. Cuando una pareja vive junta, los ingresos de ambos pueden ser considerados para determinar cuánto beneficio corresponde.

Pero hay una ventaja importante para quienes trabajan: la SSA no cuenta todos los ingresos laborales de la misma manera. En general, los primeros $65 dólares de ingresos obtenidos por trabajo no se cuentan, y tampoco se cuenta la mitad de la cantidad que supere esos $65 dólares. Esto significa que el SSI puede reducirse gradualmente en lugar de desaparecer automáticamente porque una persona comenzó a trabajar.

También existe una exclusión general de $20 dólares para ciertos ingresos. Además, algunos beneficios, como los del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), no se consideran ingresos para este propósito.

Hay reglas especiales para estudiantes

En 2026, la Exclusión de Ingresos del Trabajo para Estudiantes (SEIE) permite excluir hasta $2,410 dólares al mes, con un máximo de $9,730 dólares durante el año. Esta regla está dirigida a estudiantes menores de 22 años que asisten regularmente a una institución educativa o a ciertos programas de formación.

¿Qué otros requisitos debe cumplir una pareja?

Además de la edad, ceguera o discapacidad, existen requisitos relacionados con el estatus migratorio y la residencia. En general, la persona debe ser ciudadana o nacional de Estados Unidos. Algunos no ciudadanos también pueden calificar si pertenecen a determinadas categorías migratorias reconocidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La persona también debe residir en uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas del Norte. Además, existen restricciones cuando alguien permanece fuera de esas zonas durante 30 días consecutivos o durante un mes calendario completo.

El lugar donde vive la pareja también puede importar

Incluso después de cumplir con los requisitos de ingresos y recursos, la cantidad final puede cambiar según las condiciones de vivienda. La SSA señala que una persona que vive en la casa de otra persona y no paga su parte justa de los costos de comida y vivienda puede recibir una reducción. Para 2026, esa reducción puede llegar a $351.33 dólares en determinadas circunstancias.

Por eso, alcanzar el máximo federal de $1,491 dólares requiere algo más que tener pocos ingresos. La SSA analiza el conjunto de circunstancias de la pareja antes de establecer el pago mensual.

¿Cómo solicitar el SSI?

Antes de iniciar la solicitud, la SSA recomienda revisar primero los requisitos y, si la persona no está segura de cumplirlos, comunicarse con la agencia para recibir orientación.

También existe una página de solicitud en español de la SSA, donde se puede comenzar el proceso y consultar información para adultos y niños.

Para quienes buscan específicamente los $1,491 dólares del SSI, el punto más importante es no confundir el monto máximo federal con una cantidad automática. En 2026, esa cifra corresponde a una pareja elegible que cumple las condiciones y cuyo cálculo de ingresos, recursos y situación de vivienda permite recibir el beneficio completo.

También te puede interesar: