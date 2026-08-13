Directores ejecutivos ganan 312 veces más que los trabajadores en EE.UU.

La distancia entre los ingresos de los principales directores ejecutivos y los trabajadores en Estados Unidos alcanzó un nuevo nivel durante 2025. Un reporte de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) encontró que los CEO de las empresas del S&P 500 recibieron, en promedio, una compensación 312 veces superior a la de sus empleados, cuando se excluye el caso extraordinario de Elon Musk.

La diferencia se vuelve todavía más grande al incluir al CEO de Tesla. El paquete de compensación de Musk alcanzó $158,300 millones de dólares en 2025, una cifra que modificó de manera considerable el promedio del índice. Con él incluido, la remuneración media de los directores ejecutivos del S&P 500 llegó a $340.1 millones de dólares.

El dato representa un aumento aproximado de 1,700% frente al año anterior; sin embargo, el reporte aclara que el resultado está fuertemente influido por la compensación de Musk. Sin considerar su paquete en Tesla, el promedio pasó de $18.9 millones de dólares en 2024 a $22.8 millones de dólares en 2025, un incremento de 21%.

La AFL-CIO basa sus datos en las declaraciones de compensación que las empresas presentan ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Su metodología incluye salarios, bonos, incentivos y el valor de acciones y opciones otorgadas a los ejecutivos.

Elon Musk llevó la brecha salarial a otro nivel

El caso de Musk no solo potenció la brecha salarial contra millones de trabajadores, su compensación de $158,300 millones de dólares en Tesla fue equivalente a 14 veces la compensación total combinada del resto de los directores ejecutivos de las compañías del S&P 500, de acuerdo con el reporte.

La distancia frente a los trabajadores de Tesla también resulta extraordinaria: la compensación de Musk fue 2,522,203 veces superior al salario medio de un empleado de la compañía durante ese año.

El reporte calcula que Musk recibió el equivalente al salario medio de un trabajador de Tesla cada 4.23 segundos. La comparación busca dimensionar una cantidad que resulta difícil de visualizar para un trabajador que depende de un sueldo semanal o quincenal.

El paquete de 2025 está relacionado con acciones restringidas de Tesla otorgadas bajo condiciones de desempeño. De cumplirse los objetivos establecidos, esas acciones podrían alcanzar un valor de hasta $1 billón de dólares.

Los CEO ganaron más mientras aumentan las dificultades económicas para la mayoría de los trabajadores

La brecha salarial ocurre mientras una parte importante de los hogares estadounidenses enfrenta problemas para cubrir gastos básicos. Según los datos incluidos en el reporte, 8% de los hogares experimenta inseguridad alimentaria, mientras que 16% de los adultos no puede pagar todas sus facturas en su totalidad. También se señala que 26% de los adultos dejó de recibir atención médica debido al precio.

A todo esto, se suma la carga de la vivienda, que suele representar uno de los mayores gastos de cualquier presupuesto. 23% de los inquilinos se atrasó en el pago de su renta durante el último año, mientras que 49% de los adultos menores de 30 años vive con uno de sus padres.

El reporte también indica que 33% de los adultos no tiene ahorros para la jubilación y que 37% no cuenta con suficiente efectivo para enfrentar una emergencia de $400 dólares.

Mientras tanto, empleados de grandes compañías como Amazon, Dollar Tree, FedEx, McDonald’s y Walmart aparecen entre los trabajadores que reciben asistencia de programas públicos como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Trump también aparece en el reporte

El informe de la AFL-CIO también analiza los ingresos del presidente Donald Trump durante 2025. De acuerdo con los datos citados en el documento, Trump recibió $2,200 millones de dólares en ingresos durante ese año, después de regresar a la Casa Blanca para un segundo mandato. La cifra representó un aumento de casi 254% respecto a sus ingresos de 2024.

Entre las fuentes señaladas aparecen operaciones relacionadas con las memecoins $TRUMP y World Liberty Financial, el negocio de criptomonedas de su familia.

La comparación realizada por el reporte resulta llamativa: un trabajador estadounidense promedio necesitaría 43,154 años para obtener una cantidad equivalente a los ingresos que Trump recibió durante 2025.

¿Qué significa la brecha salarial entre CEO y trabajadores?

Sin incluir la compensación de Musk, la relación promedio entre los ingresos de los directores ejecutivos y los empleados de las empresas del S&P 500 pasó de 285 a 1 en 2024 a 312 a 1 en 2025. Este dato muestra que el crecimiento no depende únicamente del caso de Tesla, la remuneración de los principales ejecutivos también aumentó de manera generalizada entre las grandes compañías estadounidenses.

El reporte plantea una discusión más amplia sobre cuánto de la riqueza generada por las grandes empresas termina en manos de sus principales ejecutivos y cuánto llega a quienes realizan las labores que permiten mantener esas operaciones. La AFL-CIO sostiene que una mayor participación sindical podría ayudar a reducir esta diferencia. El organismo plantea, entre otras medidas, exigir negociaciones sindicales a compañías cuya relación entre la compensación del CEO y la de sus trabajadores supere 100 a 1.

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