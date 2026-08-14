Precio del dólar en México hoy, 14 de agosto del 2026: baja a menos de $17 pesos

Este viernes 14 de agosto, el dólar cierra una de las semanas más complicadas que ha tenido en el último año, luego de que su precio en México ha bajado a menos de los $17 pesos. El billete verde comenzó la jornada con una nueva caída, culminando cuatro sesiones consecutivas con tendencia negativa.

En la apertura de este viernes, el dólar estadounidense se cotizó en promedio en $16.98 pesos mexicanos, de acuerdo con datos de Dow Jones. Este precio representa una disminución de 0.31% frente al cierre previo de $17.03 pesos.

El comportamiento reciente también muestra una presión a la baja para el dólar. Durante la última semana, la moneda estadounidense acumula una caída de 0.92%. Si se compara con el mismo periodo del año anterior, el descenso alcanza 7.88%.

La jornada también llega después de que el peso mexicano registrara un avance marginal este jueves 13 de agosto. La moneda nacional ganó 0.1% frente al dólar y logró mantenerse en niveles máximos de más de dos años, en una sesión caracterizada por movimientos limitados.

La volatilidad del mercado cambiario se encuentra actualmente en 2.64%, un nivel considerablemente inferior al indicador de referencia de 7.43%. La diferencia refleja un periodo de menor movimiento en la cotización del dólar frente al peso.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial correspondiente al jueves 13 de agosto fue de $17.0431 pesos por dólar. Sin embargo, luego de que la cotización del dólar puede cambiar durante el día debido a las operaciones que se realizan continuamente en el mercado, el tipo de cambio frente al peso cerró alrededor de los $17.03 pesos por cada divisa verde.

Para este viernes 14 de agosto, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) quedó establecido en $17.0530 pesos por dólar.

Por otro lado, el tipo de cambio establecido para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en $17.0627 pesos por cada dólar para este viernes.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta del dólar en algunos de los principales bancos de México para este viernes son las siguientes:

Afirme: compra en $16.10 pesos y venta en $17.70 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.75 pesos y venta en $17.84 pesos.

y venta en $17.84 pesos. BBVA Bancomer: compra en $16.18 pesos y venta en $17.62 pesos.

Banorte : compra en $15.80 pesos y venta en $17.40 pesos .

: compra en $15.80 pesos y . Banamex: compra en $16.51 pesos y venta en $17.49 pesos.

Scotiabank: compra en $16.60 pesos y venta en $17.60 pesos.

Entre estas cotizaciones, Banorte se mantiene como el banco en el precio de venta más bajo, con $17.40 pesos por dólar, favorable para quienes necesitan comprar dólares en ventanilla. En cuanto al precio de compra, Banco Azteca ofrece la cotización más alta, con $16.75 pesos por dólar, esto significa que, entre las instituciones mencionadas, es la que entrega más pesos a quienes venden sus dólares.

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar se cotiza este viernes en un promedio de $17.28 pesos a la venta y $16.15 pesos a la compra. Mientras tanto, en las casas de cambio de México y en la frontera de Tamaulipas, el billete verde alcanza un promedio de $17.50 pesos a la venta. Para la compra, el precio se ubica alrededor de $16.50 pesos.

Para los mexicanos que reciben remesas desde Estados Unidos, el tipo de cambio utilizado por las empresas de transferencia puede ser diferente al observado en bancos o casas de cambio este viernes:

Western Union maneja una cotización de $16.67 pesos mexicanos por dólar .

maneja una cotización de . MoneyGram ofrece un tipo de cambio de $17.51 pesos por cada dólar .

ofrece un tipo de cambio de . Wise tiene un precio de $16.88 pesos mexicanos por cada dólar enviado desde Estados Unidos.

Con cuatro días consecutivos de retrocesos y una volatilidad por debajo de su nivel de referencia, los movimientos del mercado siguen siendo relativamente acotados. Para quienes compran, venden o envían dólares, revisar la cotización justo antes de realizar la operación puede marcar una diferencia en la cantidad final de pesos recibidos o pagados.

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