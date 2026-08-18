Bernie Sanders propone ley para proteger al Seguro Social de deudas estudiantiles

Los adultos mayores que todavía cargan con préstamos estudiantiles federales podrían tener una nueva defensa para evitar que sus ingresos de jubilación sean utilizados para pagar esas deudas. El senador Bernie Sanders impulsa una propuesta que busca impedir que el gobierno embargue los cheques del Seguro Social de personas con préstamos estudiantiles en mora.

El legislador independiente por Vermont anunció el lunes que presentará formalmente la Ley para Detener el Embargo de la Seguridad Social (Stop Social Security Garnishment Act) cuando el Senado reanude sus sesiones el próximo mes. Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Ed Markey, ambos de Massachusetts, también respaldan la iniciativa.

La propuesta aparece mientras millones de estadounidenses enfrentan dificultades para ponerse al corriente con sus préstamos estudiantiles federales.

La deuda educativa no afecta únicamente a personas jóvenes que acaban de terminar sus estudios. Alrededor de 9.6 millones de prestatarios de préstamos estudiantiles tienen 50 años o más, según datos del segundo trimestre del Departamento de Educación de Estados Unidos. En conjunto, estos prestatarios mantienen aproximadamente $457,000 millones de dólares en préstamos pendientes.

Esta situación adquiere especial relevancia para quienes dependen de sus beneficios federales para cubrir sus gastos mensuales. Una reducción en el cheque del Seguro Social puede tener un impacto directo sobre el dinero disponible para necesidades básicas.

De acuerdo con el anuncio de Sanders, casi uno de cada cuatro prestatarios no puede pagar sus préstamos y enfrenta el riesgo de medidas de cobro como el embargo de salarios o de determinados beneficios del Seguro Social.

¿Qué propone Sanders para proteger el Seguro Social?

El proyecto de ley busca garantizar que las prestaciones de jubilación y discapacidad del Seguro Social no sean recortadas para cubrir deudas pendientes de préstamos estudiantiles. La intención es evitar que los adultos mayores con préstamos federales en incumplimiento pierdan parte de sus cheques mediante mecanismos de cobro forzoso.

Sanders sostiene que esos ingresos deben permanecer disponibles para cubrir gastos esenciales como atención médica, medicamentos y alimentos.

“En el país más rico de la historia, ningún adulto mayor debería ver sus pagos del Seguro Social recortados para saldar deudas estudiantiles”, declaró Bernie Sanders, senador independiente por Vermont, en un comunicado compartido por su oficina de prensa. “Esto es especialmente cierto cuando los adultos mayores de todo el país ya no pueden afrontar el vertiginoso aumento de los precios de la atención médica, los medicamentos recetados, los alimentos y la vivienda”.

El proyecto será presentado formalmente cuando el Senado regrese a sus actividades el próximo mes. Por ahora, la medida es una propuesta y no representa un cambio vigente en las reglas del Seguro Social.

¿Qué está pasando hoy con el cobro de los préstamos estudiantiles?

La iniciativa de Sanders llega después de varios cambios en las políticas federales para cobrar los préstamos estudiantiles en mora. En junio de 2025, la administración del presidente Donald Trump dio marcha atrás a los planes para recortar los beneficios del Seguro Social de prestatarios afectados.

Meses después, en enero de 2026, el Departamento de Educación de Estados Unidos informó que retrasaría el embargo de salarios y otros mecanismos de cobro involuntario mientras trabajaba en la implementación de nuevas opciones de reembolso.

La pausa en estos cobros puede dar tiempo a algunos prestatarios para buscar alternativas y rehabilitar sus préstamos mediante pagos, con el objetivo de salir de la situación de incumplimiento.

Las reformas también redujeron el número de planes federales de reembolso y establecieron nuevas opciones para los prestatarios, que comenzaron a implementarse a partir del 1 de julio.

Mientras tanto, Sanders, Warren y Markey buscan que la protección sobre los beneficios del Seguro Social vaya más allá de las actuales pausas administrativas. Su propuesta pretende establecer por ley que los cheques de jubilación o discapacidad no puedan utilizarse para cobrar estas deudas estudiantiles.

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