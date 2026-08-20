Precio del dólar en México hoy, 20 de agosto del 2026: billete verde cae debajo de $17 pesos

El precio del dólar en México inició este jueves 20 de agosto con una ligera subida, respecto al cierre anterior, aunque se confirmó su caída y se mantuvo por debajo de los $17 pesos. Aunque el tipo de cambio mantiene su propia dinámica diaria, los mercados, incluido el de las divisas, siguen atentos a las señales de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que pasa en Medio Oriente y a las políticas monetarias del Banco de México.

El dólar cotizó en promedio en $16.99 pesos en la apertura de la jornada de este jueves 20 de agosto. Esto significó un aumento del 0.25% respecto al precio del cierre anterior de $16.94 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el precio del dólar estadounidense registró una disminución del 0.25%. Mientras que, en el último año, el billete verde acumula una caída del 7.48% frente al peso mexicano.

La jornada cambiaria ocurre después de la publicación de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Los inversionistas también esperan nuevos indicadores económicos estadounidenses que puedan ofrecer señales sobre el rumbo de las tasas de interés.

En México, la atención estará puesta este jueves en las minutas de la última decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico). El documento permitirá conocer mayores detalles sobre la discusión de los integrantes de la Junta de Gobierno durante su reciente reunión.

El Banco de México informó que el cierre oficial del miércoles 19 de agosto fue de $16.9466 pesos por dólar. Este valor resulta del promedio de las transacciones bancarias que se realizaron durante la jornada. Sin embargo, debido a que el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio frente al peso cerró en $16.95 pesos por cada divisa verde.

Mientras tanto, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de México quedó establecido en $16.9593 pesos por dólar para este jueves 20 de agosto. En tanto, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó establecido en $17.0638 pesos por cada divisa verde.

El interés que causó la caída del dólar también se reflejó en las búsquedas por internet. Esta mañana, el término “dólar” registró un pico notable en México, con más de 10 mil consultas y un aumento puntual del 50%, de acuerdo con datos de Google Trends.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de intercambio de compra y venta de dólares en los bancos más populares en México para este jueves 20 de agosto son:

Afirme: compra en $16.10 pesos y venta en $17.70 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.55 pesos y venta en $17.69 pesos.

y venta en $17.69 pesos. BBVA México: compra en $16.10 pesos y venta en $17.23 pesos.

Banorte: compra en $15.75 pesos y venta en $17.30 pesos.

Banamex: compra en $16.44 pesos y venta en $17.41 pesos.

Scotiabank: compra en $16.50 pesos y venta en $17.60 pesos.

En la revisión de las cotizaciones bancarias, BBVA Bancomer ofrece el precio de venta más bajo, con $17.23 pesos, lo que favorece a las personas que necesitan comprar dólares en México. Por su parte, Banco Azteca presenta la mejor cotización de compra, con $16.55 pesos, por lo que paga más por cada billete verde.

En bancos en México y la frontera norte, el dólar se vende en $17.25 pesos y se compra en $16.12 pesos, en promedio. No obstante, en las casas de cambio de México y en la frontera de Tamaulipas, el dólar muestra un promedio de $17.50 pesos a la venta y $16.50 pesos a la compra.

Entre las cotizaciones de las empresas dedicadas al envío de dinero internacional se muestran tipos de cambio diferentes este jueves 20 de agosto.

Western Union cotiza el dólar en $16.62 pesos mexicanos .

. MoneyGram maneja un tipo de cambio de $17.36 pesos por cada dólar enviado .

maneja un . Wise hace el intercambio en $16.84 pesos mexicanos por cada dólar que se envía desde Estados Unidos.

Recuerda que tanto las cotizaciones bancarias como las que ofrecen las empresas de envío de dinero cambian constantemente durante el transcurso del día. El precio que aparece en internet puede ser diferente al que encuentres en ventanilla o al momento de completar una transferencia. Es recomendable revisar el tipo de cambio antes de concretar la transacción para conocer cuál es la cotización disponible en ese momento.

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