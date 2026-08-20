Seguro Social: qué hacer si no recibiste tu pago de agosto

Si estás esperando tu pago del Seguro Social de agosto y todavía no aparece en tu cuenta bancaria, primero debes revisar la fecha que te corresponde. La Administración del Seguro Social (SSA) distribuye los beneficios siguiendo un calendario fijo, por lo que no todos los beneficiarios reciben el dinero el mismo día.

Para agosto de 2026, todavía hay un grupo que no debe preocuparse, porque no se ha realizado su depósito, es decir, no está retrasado. Los beneficiarios de jubilación, sobrevivientes o Seguro por Discapacidad del Seguro Social (SSDI) cuyo cumpleaños cae entre el 21 y el 31 del mes recibirán su pago el miércoles 26 de agosto.

¿Cuándo se pagan los beneficios del Seguro Social en agosto de 2026?

La SSA utiliza el día de nacimiento del beneficiario para determinar la fecha de pago de la mayoría de las prestaciones de jubilación, sobrevivientes y SSDI y, para agosto, así están distribuidos los depósitos:

Existe otro grupo de beneficiarios con un calendario diferente: las personas que comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997 reciben normalmente su pago el tercer día del mes. Quienes reciben tanto Seguro Social como el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) reciben el SSI el primer día y el Seguro Social el tercero.

En agosto de 2026, el pago del SSI correspondiente al 1 de agosto se adelantó al viernes 31 de julio porque el primer día del mes cayó en sábado.

¿Qué hacer si no recibiste tu pago de agosto?

Si ya pasó la fecha que te corresponde y el dinero no aparece, la SSA recomienda, en primera instancia, sondear la situación directamente con tu banco o institución financiera. Esto es importante porque una demora en la publicación del depósito puede ocurrir dentro del sistema bancario.

La SSA señala que el banco podría estar procesando el pago y todavía no haberlo reflejado en la cuenta.

Por ejemplo, si naciste entre el 11 y el 20 y esperabas tu beneficio el 19 de agosto, pero el dinero todavía no aparece, debes comunicarte primero con tu banco para preguntar si existe algún retraso en el depósito.

Si la institución financiera confirma que no tiene el pago pendiente, entonces debes comunicarte con la Administración del Seguro Social. La agencia tiene disponible el número 1-800-772-1213.

También puedes comunicarte con la oficina local del Seguro Social para reportar que no recibiste el beneficio correspondiente.

La SSA revisará el caso y determinará si el pago efectivamente estaba pendiente. Si confirma que el beneficio corresponde al beneficiario, la agencia puede reemplazar el pago.

¿Cómo reciben ahora el dinero los beneficiarios?

Los pagos del Seguro Social se realizan principalmente por medios electrónicos. Entre las opciones disponibles están el depósito directo en una cuenta bancaria y la tarjeta de débito Direct Express.

El depósito directo permite que el beneficio llegue directamente a una cuenta de cheques o de ahorros. Direct Express, por su parte, permite recibir los pagos federales mediante una tarjeta de débito sin necesidad de tener una cuenta bancaria.

La transición hacia los pagos electrónicos comenzó a implementarse para reducir los problemas relacionados con cheques perdidos, robados o que no llegan a su destinatario.

Por eso, si tu pago normalmente llega mediante depósito directo, conviene revisar primero los movimientos de tu cuenta y confirmar con el banco antes de presentar un reporte ante la SSA.

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