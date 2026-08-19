Seguro Social: los documentos necesarios para recibir los beneficios de discapacidad

Solicitar los beneficios por discapacidad del Seguro Social puede parecer un trámite lleno de papeles, pero saber qué documentos necesitas desde el principio puede ahorrarte tiempo y dolores de cabeza.

La Administración del Seguro Social (SSA) revisará tu información médica, laboral y personal para determinar si cumples con los requisitos. Y hay un cambio que muchos solicitantes todavía desconocen: el historial laboral que se utiliza para evaluar el trabajo anterior ya no es de 15 años, sino de 5 años.

Estos son los documentos que debes preparar

Para una solicitud del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI), conviene tener organizada la información básica antes de comenzar. Entre los documentos personales que pueden ser necesarios están:

El certificado de nacimiento.

El número de Seguro Social .

. Evidencia de ciudadanía estadounidense o de estatus legal como extranjero.

También pueden solicitarse datos de un cónyuge o de hijos que puedan tener derecho a beneficios.

Si estás casado, divorciado o solicitas beneficios relacionados con el historial de otra persona, también puede ser útil tener disponibles los documentos correspondientes.

Los registros médicos son fundamentales

La información médica es una de las partes más importantes de una solicitud por discapacidad, por lo que la SSA pide los nombres, direcciones y teléfonos de los médicos, hospitales, clínicas y otros profesionales que hayan tratado tu condición. También puede necesitar las fechas de tus consultas, información sobre medicamentos y los resultados de estudios médicos que tengas disponibles.

Por eso, prepara una lista con tus médicos y centros de atención. Incluye los tratamientos recibidos, los medicamentos que utilizas y cualquier examen relacionado con tu discapacidad, como radiografías, resonancias magnéticas, tomografías o análisis de laboratorio.

La SSA generalmente requiere la información de al menos los 12 meses anteriores al momento de la solicitud, aunque puede necesitar información de periodos anteriores cuando sea relevante para evaluar la condición.

Atención: el historial laboral ya no es de 15 años

Este es uno de los cambios más importantes que debes conocer: durante mucho tiempo se habló de preparar un historial de trabajo de 15 años para solicitar discapacidad. Sin embargo, la SSA modificó esta regla en 2024. Ahora, para evaluar el trabajo relevante anterior, generalmente utiliza un periodo de 5 años.

Por cada empleo de esos últimos cinco años, prepara el nombre del puesto, las fechas en que trabajaste y una descripción de tus principales tareas.

También debes pensar en las exigencias físicas y mentales de cada trabajo. Por ejemplo, si levantabas objetos, caminabas durante varias horas, permanecías sentado, utilizabas maquinaria o tenías que seguir instrucciones complejas.

Esta información ayuda a la SSA a determinar qué trabajos puedes realizar pese a tus limitaciones.

También pueden pedir información sobre tus ingresos

Ten a la mano documentos como tu formulario W-2 más reciente o tu declaración de impuestos si trabajas por cuenta propia. La SSA también puede solicitar información sobre otros beneficios, como compensación laboral.

Si ya recibes algún beneficio relacionado con tu discapacidad, guarda las cartas, números de reclamación y comprobantes correspondientes.

También es conveniente tener preparada tu información bancaria si deseas recibir los pagos mediante depósito directo.

¿Y si todavía me falta algún documento?

No necesariamente debes esperar a tener cada papel antes de presentar tu solicitud. La SSA recomienda no retrasar la solicitud únicamente porque te falten documentos. Algunos pueden entregarse posteriormente o la agencia puede ayudar a obtener determinada información.

Esto es especialmente importante si estás cerca de presentar tu solicitud y todavía estás esperando un expediente médico o algún documento oficial.

Lista rápida para tu solicitud de SSDI

Antes de comenzar, revisa que tengas:

Certificado de nacimiento u otra prueba de nacimiento.

Número de Seguro Social.

Prueba de ciudadanía o estatus legal, cuando corresponda.

Información de cónyuge e hijos, si aplica.

Datos de médicos, hospitales y clínicas.

Fechas de tratamientos y consultas.

Lista de medicamentos.

Resultados de estudios médicos que tengas.

Historial de empleos de los últimos 5 años.

Puestos, fechas y tareas realizadas.

W-2 o declaración de impuestos de trabajo por cuenta propia, cuando corresponda.

Información sobre compensación laboral u otros beneficios.

Datos bancarios para depósito directo.

La SSA también ofrece un conjunto de materiales para iniciar la solicitud por incapacidad de un adulto, que ayuda a reunir la información necesaria antes de comenzar el trámite.

¿Puedes solicitar SSDI si todavía trabajas?

Es posible presentar una solicitud mientras trabajas, pero tus ingresos y tu actividad laboral pueden afectar la evaluación. En 2026, el límite de Actividad Lucrativa Sustancial (SGA) es de $1,690 dólares al mes para personas que no son ciegas y de $2,830 dólares para quienes cumplen las reglas de ceguera.

La situación puede ser diferente para trabajadores por cuenta propia y en determinados casos especiales.

SSDI y SSI son programas diferentes

El SSDI se basa principalmente en el historial laboral y los créditos de trabajo acumulados. El Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) está dirigido a personas con ingresos y recursos limitados que cumplen los requisitos del programa. No depende del historial laboral de la misma forma que SSDI.

Si tu solicitud es rechazada, tampoco significa necesariamente que el proceso haya terminado. La SSA permite apelar determinadas decisiones mediante distintos niveles de revisión.

Prepara tu documentación con anticipación y mantente actualizado. Una solicitud ordenada no garantiza la aprobación, pero sí puede ayudarte a evitar problemas innecesarios durante el proceso.

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