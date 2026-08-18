Precio del dólar en México hoy, 18 de agosto del 2026

El superpeso mexicano sigue mostrando su músculo frente al dólar, aunque sin fuertes cambios para este martes 18 de agosto en comparación con la jornada anterior. Aunque para la economía del país vecino esto puede ser una buena noticia, para las familias que reciben remesas no, ya que están recibiendo menos dinero por cada dólar que les envían sus seres queridos desde los Estados Unidos.

En la apertura de este martes, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a $17.04 pesos mexicanos, prácticamente en el mismo nivel registrado al cierre de la sesión previa. De acuerdo con datos de Dow Jones, la variación es de 0% frente a la jornada anterior, por lo que el mercado comienza el día con una cotización estable.

Aunque el movimiento de este martes es limitado, el comportamiento reciente mantiene al dólar en terreno negativo. En la última semana, la divisa estadounidense acumula una caída del 0.34%, mientras que en la comparación de un año la disminución alcanza el 6.83%. El tipo de cambio del dólar a peso mexicano conserva así una tendencia negativa, con un descenso que se extiende por un día consecutivo.

La estabilidad también se refleja en la volatilidad del mercado cambiario, luego de que este indicador se encuentra actualmente en 1.97%, muy por debajo del nivel de referencia de 7.41%. La diferencia muestra un escenario de menor movimiento en la cotización del dólar frente al peso mexicano durante las últimas jornadas.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del dólar del lunes 17 de agosto fue de $17.0343 pesos por divisa estadounidense, una cifra calculada a partir del promedio de las transacciones bancarias. Sin embargo, debido a que el dólar se negocia durante todo el día, la cotización frente al peso cerró el lunes en $17.03 pesos por cada divisa verde.

Por su parte, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), quedó establecido en $17.0245 pesos por dólar para este martes 18 de agosto, de acuerdo con Banxico.

En tanto, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó en $17.0218 pesos por cada divisa verde para este 18 de agosto. Esta referencia puede utilizarse para determinar cuánto debe pagarse en pesos cuando existe una obligación pactada en dólares dentro de México.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de intercambio de compra y venta de dólares en los bancos más populares en México para este martes 18 de agosto son:

Afirme: compra en $16.10 pesos y venta en $17.70 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.70 pesos y venta en $17.79 pesos.

y venta en $17.79 pesos. BBVA México: compra en $16.18 pesos y venta en $17.62 pesos.

Banorte : compra en $15.80 pesos y venta en $17.40 pesos .

: compra en $15.80 pesos y . Banamex: compra en $16.53 pesos y venta en $17.47pesos.

Scotiabank: compra en $16.50 pesos y venta en $17.60 pesos.

En la revisión de las cotizaciones bancarias, Banorte ofrece el precio de venta más bajo, que favorece a las personas que compran dólares en el país. Por su parte, Banco Azteca mostró la mejor cotización de compra, lo que significa que te pagan más por tus billetes verdes hoy.

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar se vende en promedio a $17.32 pesos y se compra en $16.19 pesos. En las casas de cambio de México y en la frontera de Tamaulipas, el dólar se vende en promedio a $17.50 pesos y se compra en $16.50 pesos.

El tipo de cambio también es especialmente relevante para los mexicanos que viven en Estados Unidos y envían dinero a sus familiares. En estos casos, el monto que recibe la persona en México puede variar de acuerdo con la empresa utilizada para realizar la transferencia. Las compañías más populares del país para el envío de dinero manejan los siguientes tipos de cambio este martes 18 de agosto:

Western Union reporta una cotización de $16.66 pesos mexicanos por cada dólar .

reporta una cotización de . En MoneyGram , la referencia proporcionada para el envío de dinero es de $17.50 pesos mexicanos por cada dólar .

, la referencia proporcionada para . Mientras tanto, con Wise la cotización indicada es de $16.92 pesos mexicanos por cada dólar enviado desde Estados Unidos.

Para quienes realizan compras de dólares, venden divisas o envían remesas, la recomendación es verificar la cotización justo antes de efectuar la operación. El precio del dólar cambia a lo largo de la jornada y una diferencia de algunos centavos puede representar un monto importante cuando se trata de transferencias de dinero más grandes.

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