6 cosas que te mantienen en la pobreza, según un millonario

Llegar a fin de mes sin dinero no siempre está relacionado con los ingresos que genera la persona, sino con los hábitos financieros cotidianos que hacen que cualquier sueldo se esfume. Un millonario y un popular participante de televisión, que trabaja desde los 11 años, señala algunas costumbres que se deberían cambiar para dejar de vivir de cheque en cheque.

A sus 45 años, Todd J. Drowlette se ha convertido en uno de los principales agentes inmobiliarios comerciales de Estados Unidos. Ha participado en ventas por casi $2,000 millones de dólares y también es una de las figuras del programa The Real Estate Commission, de A&E Networks.

Aunque hoy en día tenga grandes cantidades de dinero, Drowlette conoce de cerca las dificultades de vivir con un presupuesto ajustado. Su madre fue madre soltera y, según contó, también tuvo que enfrentar esa realidad. Por eso, está familiarizado con seis costumbres que el empresario considera especialmente perjudiciales para las finanzas personales.

1. Comprar cosas para demostrar que puedes pagarlas

Uno de los errores más comunes es aumentar los gastos conforme aumenta el ingreso. Un mejor salario puede terminar financiando un automóvil más caro, ropa de marca, restaurantes frecuentes o vacaciones que realmente no caben en el presupuesto.

Para Drowlette, la solución consiste en hacer lo contrario: vivir por debajo de las posibilidades. Esto permite conservar una mayor parte del dinero y construir un margen financiero.

“Lo que importa no es lo que ganas, sino lo que conservas”, explica Drowlette, empresario y agente inmobiliario comercial.

2. Pedir comida a domicilio demasiadas veces

Comer fuera o pedir comida mediante aplicaciones puede parecer un gasto menor cuando se hace ocasionalmente; cinco veces por semana, sin embargo, puede convertirse en una cantidad considerable al terminar el año.

Según datos citados por el experto en bienes raíces, el adulto promedio gasta $2,832 dólares al año en restaurantes y comida para llevar. Drowlette considera que reducir este gasto puede liberar dinero para objetivos más importantes.

“Esos ahorros por sí solos podrían ayudarte a pagar la factura de la tarjeta de crédito o a ahorrar para la entrada de una vivienda o para unas vacaciones”, señala.

3. Pensar que cada compra es algo que mereces

Después de una semana difícil, puede ser tentador justificar un gasto diciendo: “Me lo merezco”. El problema aparece cuando esa frase se convierte en una excusa frecuente para comprar cosas que no caben en el presupuesto.

“Deja de decirte a ti mismo que te lo mereces”, aconseja Drowlette. “Si no puedes pagarlo en efectivo, recuerda que mereces no vivir al día”.

La idea no es eliminar todos los gustos, se trata de distinguir entre una compra que puedes pagar y otra que terminará aumentando tus deudas.

“La clave está en divertirse un poco menos este año para tener unos próximos 30 años mejores y con menos estrés”, señala Drowlette.

4. Usar la tarjeta para comprar lo que no puedes pagar

Una compra puede parecer pequeña cuando se divide en pagos mensuales; el problema aparece cuando se acumulan varias compras y los intereses comienzan a crecer. Drowlette advierte especialmente sobre las tarjetas de crédito, cuyos intereses pueden situarse entre el 18% y el 30%, según el caso. Cuando una persona solo realiza el pago mínimo, una deuda puede permanecer durante mucho tiempo.

“Si lo pagas con tarjeta de crédito, es porque no te lo puedes permitir”, afirma Drowlette.

La recomendación es sencilla: antes de pasar la tarjeta, hay que preguntarse si el dinero está disponible para pagar la compra.

5. Convertir el automóvil nuevo en una prioridad

El automóvil es otro gasto que puede consumir una parte importante del presupuesto. Además del pago mensual, hay que considerar seguro, mantenimiento, gasolina y otros costos. Drowlette recomienda considerar un vehículo usado que todavía tenga una garantía completa, en lugar de comprar uno nuevo.

La razón es que un automóvil nuevo puede perder entre 10% y 20% de su valor inmediatamente después de salir del concesionario. Para alguien que intenta fortalecer sus finanzas, comenzar con una depreciación tan rápida puede ser poco conveniente.

6. Comprar una vivienda antes de estar preparado

Tener una casa propia es una meta para muchas familia, sin embargo, comprarla demasiado pronto puede convertir un sueño en una presión financiera. Una vivienda no implica solamente pagar una hipoteca, también aparecen reparaciones, impuestos, seguros, mantenimiento y otros gastos inesperados. Si el propietario no tiene ahorros suficientes, cualquiera de ellos puede terminar financiándose con deuda.

“Alquila antes de comprar una casa para evitar todos esos gastos importantes que podrían mermar tu fondo de emergencia”, recomienda Drowlette.

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