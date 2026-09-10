Guardia Nacional es acusado de apuntar con un arma a una compañera en Washington

Un integrante de la Guardia Nacional de Georgia desplegado en Washington, D.C., como parte de una misión de seguridad, fue arrestado después de que presuntamente sacara su arma y la apuntara contra una compañera durante una discusión sobre las normas militares para el cabello.

Zion Mitchell, de 21 años y residente de Macon, Georgia, enfrenta cargos por agresión con un arma peligrosa y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento o peligroso, ambos considerados delitos graves.

El incidente ocurrió el 25 de agosto, cuando varios miembros de la Guardia se encontraban descansando dentro de una camioneta estacionada frente a un restaurante Popeyes en H Street Northeast.

Mitchell fue arrestado el 1 de septiembre y posteriormente un juez ordenó que permaneciera detenido sin fianza.

La discusión comenzó por las normas sobre el cabello

Según la declaración jurada de arresto, Mitchell y una compañera comenzaron a discutir sobre sus peinados y sobre si estaban cumpliendo las regulaciones del Ejército.

La discusión se intensificó dentro de la camioneta. La mujer declaró a los investigadores que en determinado momento escuchó el sonido de un mecanismo de una funda de arma y pensó que Mitchell había abierto su pistolera.

Ella no habría visto directamente el arma, pero otros miembros de la Guardia que estaban en el vehículo dijeron a la policía que observaron a Mitchell sacarla y apuntarla en dirección de la mujer.

La mujer abandonó posteriormente la camioneta y entró al restaurante.

Uno de los testigos describió a Mitchell ante los investigadores como una persona que solía molestar a otros y que podía comportarse de manera agresiva. Otro dijo que lo conocía por haber amenazado a mujeres, según los documentos judiciales.

Mitchell cambió su versión ante los investigadores

Cuando la policía interrogó inicialmente a Mitchell, este describió el enfrentamiento como una discusión en tono de juego.

Sin embargo, posteriormente cambió su versión y reconoció que había sacado su pistola y la había apuntado en dirección de la compañera.

Según los documentos judiciales, Mitchell sostuvo después que el arma apuntaba hacia abajo, aproximadamente en un ángulo de 45 grados, y que no estaba dirigida hacia la cabeza de la mujer.

Las declaraciones de los otros miembros de la Guardia forman parte de la evidencia presentada en el caso.

El despliegue de la Guardia Nacional en Washington

Mitchell formaba parte de las fuerzas de la Guardia Nacional movilizadas a Washington para apoyar una misión de seguridad iniciada por la administración del presidente Donald Trump en 2025.

La operación continúa con miles de efectivos desplegados en la capital. Según reportes recientes, más de 3,100 integrantes de la Guardia de 18 estados, Puerto Rico y Washington participan actualmente en la misión.

Los efectivos han participado en tareas que incluyen patrullajes, apoyo a la policía y otras labores de seguridad y asistencia en la ciudad.

El caso de Mitchell no implica, por sí mismo, un cambio anunciado en la misión de la Guardia Nacional.

Permanece detenido sin fianza

Mitchell fue acusado formalmente en el Tribunal Superior del Distrito de Columbia y permanece bajo custodia en una cárcel de Washington.

Un juez ordenó que continuara detenido sin derecho a fianza debido a la naturaleza de los cargos, según el expediente judicial.

Su abogado no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de varios medios.

Las acusaciones contra Mitchell aún deben ser resueltas en los tribunales y el acusado se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad.

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