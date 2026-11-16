Rosalía se alza con 9 nominaciones a los Grammy 2027: lista completa
Rosalía, que viene de ganar seis Latin Grammy, vuelve a ser protagonista en este tipo de eventos, gracias a sus candidaturas
Rosalía hace historia en los Grammy 2027. La intérprete española se convirtió en la primera mujer de habla hispana en ser nominada al “Álbum del Año”, una de las 9 candidaturas que obtuvo para la ceremonia que se celebra el próximo 7 de febrero.
El anuncio oficial de este lunes 16 de noviembre dejó a Rosalía como la segunda artista con más nominaciones, siendo superada solo por la británica RAYE, con 11 (empata el récord de Beyoncé). Además, la academia presentó cinco categorías que amplían el alcance de los premios, incluyendo una dedicado a la música latina y otro al pop asiático.
La 69.ª entrega de los Grammy tendrá lugar el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles. La Recording Academy dio a conocer una lista que contempla 100 categorías y en la que también aparecen figuras como Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Bruno Mars, Karol G, Anitta, Shakira, Rauw Alejandro y Feid.
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Las nominaciones de Rosalía en los Grammy 2027
Su álbum ‘LUX’ le permitió entrar en la competencia por “Álbum del Año”, mientras que ‘Berghain’, su colaboración con Björk y Yves Tumor, fue reconocida en “Grabación del Año” y “Canción del Año”.
Estas tres categorías forman parte de los llamados Big Four, los cuatro premios generales que concentran buena parte de la atención de la ceremonia. Sin embargo, el otro apartado es “Mejor Nuevo Artista”, donde ya no podría entrar.
Rosalía también aparece nominada en “Mejor Interpretación Pop Solista” por ‘Sauvignon Blanc’, “Mejor Interpretación de Música Alternativa” por ‘Reliquia’ y “Mejor Álbum de Música Alternativa” por ‘LUX’.
Su lista se completa con “Mejor Interpretación de Música Global” por ‘Porcelana’, junto a Dougie F; “Mejor Canción Latina” por ‘La Perla’, con Yahritza y Su Esencia; y “Mejor Video Musical” por ‘Berghain’.
El resultado representa la mayor cantidad de nominaciones que ha conseguido la artista española en una sola edición de los Grammy. En la reciente edición de los Latin Grammy, la cantane de 34 años conquistó seis gramófonos dorados.
Karol G, Shakira, Anitta y otros latinos también competirán
La representación latinoamericana se extiende a varias categorías. En “Mejor Álbum Pop Latino” aparecen Karol G, con NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO; Mon Laferte, con FEMME FATALE; Carín León, con MUDA; Rawayana, con ¿Dónde Es El After?; y Elena Rose, con Bendito Verano.
La música urbana también tiene un espacio destacado. Rauw Alejandro compite con Cosa Nuestra: Capítulo 0; J Balvin y Ryan Castro aparecen juntos por OMERTA; Ryan Castro también fue nominado por HOPI SENDÉ; Álvaro Díaz por OMAKASE; Feid por EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO; y Young Miko por Do Not Disturb: Late Checkout.
Shakira consiguió una candidatura en “Mejor Interpretación de Música Global” por ‘Dai Da’, su colaboración con Burna Boy. Anitta, por su parte, compite en Mejor Álbum de Música Global con EQUILIBRIVM.
Nominaciones principales a los Grammy 2027
Grabación del Año
- “Man I Need” — Olivia Dean
- “Choosin’ Texas” — Ella Langley
- “I Just Might” — Bruno Mars
- “WHERE IS MY HUSBAND!” — RAYE
- “the cure” — Olivia Rodrigo
- “Berghain” — Rosalía, Björk y Yves Tumor
- “The Fate of Ophelia” — Taylor Swift
- “Dracula” — Tame Impala y JENNIE
Álbum del Año
- Lost Weekend — Phoebe Bridgers
- The Art of Loving — Olivia Dean
- Dandelion — Ella Langley
- The Romantic — Bruno Mars
- THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. — RAYE
- you seem pretty sad for a girl so in love — Olivia Rodrigo
- LUX (Complete Works) — Rosalía
- The Life of a Showgirl — Taylor Swift
Canción del Año
- “Berghain” — Rosalía, Björk y Yves Tumor
- “Choosin’ Texas” — Ella Langley
- “the cure” — Olivia Rodrigo
- “hate that i made you love me” — Ariana Grande
- “I Knew It, I Knew You” — Taylor Swift
- “Man I Need” — Olivia Dean
- “Risk It All” — Bruno Mars
- “WHERE IS MY HUSBAND!” — RAYE
Mejor Artista Nuevo
- Angine de Poitrine
- Geese
- Ella Langley
- Slayyyter
- SIENNA SPIRO
- Don Toliver
- Remi Wolf
- The Womack Sisters
Mejor Interpretación Pop Solista
- “Man I Need” — Olivia Dean
- “Risk It All” — Bruno Mars
- “WHERE IS MY HUSBAND!” — RAYE
- “the cure” — Olivia Rodrigo
- “Sauvignon Blanc” — Rosalía
Mejor Interpretación de Música Alternativa
- “Lost Boys” — Phoebe Bridgers
- “Trinidad” — Geese
- “what’s wrong with me” — Olivia Rodrigo y Robert Smith
- “Reliquia” — Rosalía
- “In the Stars” — The Rolling Stones
Mejor Álbum de Música Alternativa
- I Must Be Dreaming — Alabama Shakes
- Lost Weekend — Phoebe Bridgers
- Music, Fashion, Film — Charli xcx
- Getting Killed — Geese
- The Mountain — Gorillaz
- LUX (Complete Works) — Rosalía
Mejor Canción Latina
- “Ahí” — Karol G y Drake
- “¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler
- “Hasta Jesús Tuvo un Mal Día” — CA7RIEL y Paco Amoroso
- “La Perla” — Rosalía y Yahritza y Su Esencia
- “Niño” — Milo J
Mejor Interpretación de Música Global
- “Varuvaaiy” — Devan Ekambaram y Susha
- “Una Flor En Cada Estrella” — KerreKe
- “Bando [Orchestral]” — Angélique Kidjo, Pharrell Williams y Quavo
- “Porcelana” — Rosalía y Dougie F
- “Dai Dai” — Shakira y Burna Boy
Mejor Video Musical
- “Lost Boys” — Phoebe Bridgers
- “STORM” — GENER8ION y Yung Lean
- “hate that i made you love me” — Ariana Grande
- “Click Clack Symphony.” — RAYE
- “Berghain” — Rosalía
Mejor Álbum Pop Latino
- NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO — Karol G
- FEMME FATALE — Mon Laferte
- MUDA — Carín León
- ¿Dónde Es El After? — Rawayana
- Bendito Verano — Elena Rose
Mejor Álbum de Música Urbana
- Cosa Nuestra: Capítulo 0 — Rauw Alejandro
- OMERTA — J Balvin y Ryan Castro
- HOPI SENDÉ — Ryan Castro
- OMAKASE — Álvaro Díaz
- EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO — Feid
- Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko
Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo
- FREE SPIRITS — CA7RIEL y Paco Amoroso
- Taracá — Jorge Drexler
- La Vida Era Más Corta — Milo J
- JuanesTeban — Juanes
- Shine — Fito Páez
Mejor Álbum de Música Mexicana (incluido Tejano)
- LO QUE ME FALTA POR LLORAR — Grupo Frontera
- Aunque Me Duela — Lupita Infante
- La Madrina — Mari Nobre
- DINASTÍA (DELUXE) — Peso Pluma y Tito Double P
- ¡VIDA MÉXICO! — Carlos Rivera
Mejor Álbum Tropical Latino
- País Portátil — Rubén Blades y Roberto Delgado
- El Alma en Clave — Luis Enrique
- Antes Que El Tiempo Se Vaya — Fonseca
- Más Que Palabras — Grupo Niche
- El Último Disco Vol. 1 — Carlos Vives
Mejor Álbum de Música Global
- EQUILIBRIVM — Anitta
- Oriadé — Davido
- HOPE!! — Angélique Kidjo
- Starrgirl — Ayra Starr
- Love Is A Kingdom — Tems
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