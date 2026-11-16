Rosalía se alza con 9 nominaciones a los Grammy 2027: lista completa

Rosalía hace historia en los Grammy 2027. La intérprete española se convirtió en la primera mujer de habla hispana en ser nominada al “Álbum del Año”, una de las 9 candidaturas que obtuvo para la ceremonia que se celebra el próximo 7 de febrero.

El anuncio oficial de este lunes 16 de noviembre dejó a Rosalía como la segunda artista con más nominaciones, siendo superada solo por la británica RAYE, con 11 (empata el récord de Beyoncé). Además, la academia presentó cinco categorías que amplían el alcance de los premios, incluyendo una dedicado a la música latina y otro al pop asiático.

La 69.ª entrega de los Grammy tendrá lugar el 7 de febrero de 2027 en Los Ángeles. La Recording Academy dio a conocer una lista que contempla 100 categorías y en la que también aparecen figuras como Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Bruno Mars, Karol G, Anitta, Shakira, Rauw Alejandro y Feid.

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Las nominaciones de Rosalía en los Grammy 2027

Su álbum ‘LUX’ le permitió entrar en la competencia por “Álbum del Año”, mientras que ‘Berghain’, su colaboración con Björk y Yves Tumor, fue reconocida en “Grabación del Año” y “Canción del Año”.

Estas tres categorías forman parte de los llamados Big Four, los cuatro premios generales que concentran buena parte de la atención de la ceremonia. Sin embargo, el otro apartado es “Mejor Nuevo Artista”, donde ya no podría entrar.

Rosalía también aparece nominada en “Mejor Interpretación Pop Solista” por ‘Sauvignon Blanc’, “Mejor Interpretación de Música Alternativa” por ‘Reliquia’ y “Mejor Álbum de Música Alternativa” por ‘LUX’.

Su lista se completa con “Mejor Interpretación de Música Global” por ‘Porcelana’, junto a Dougie F; “Mejor Canción Latina” por ‘La Perla’, con Yahritza y Su Esencia; y “Mejor Video Musical” por ‘Berghain’.

El resultado representa la mayor cantidad de nominaciones que ha conseguido la artista española en una sola edición de los Grammy. En la reciente edición de los Latin Grammy, la cantane de 34 años conquistó seis gramófonos dorados.

Karol G, Shakira, Anitta y otros latinos también competirán

La representación latinoamericana se extiende a varias categorías. En “Mejor Álbum Pop Latino” aparecen Karol G, con NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO; Mon Laferte, con FEMME FATALE; Carín León, con MUDA; Rawayana, con ¿Dónde Es El After?; y Elena Rose, con Bendito Verano.

La música urbana también tiene un espacio destacado. Rauw Alejandro compite con Cosa Nuestra: Capítulo 0; J Balvin y Ryan Castro aparecen juntos por OMERTA; Ryan Castro también fue nominado por HOPI SENDÉ; Álvaro Díaz por OMAKASE; Feid por EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO; y Young Miko por Do Not Disturb: Late Checkout.

Shakira consiguió una candidatura en “Mejor Interpretación de Música Global” por ‘Dai Da’, su colaboración con Burna Boy. Anitta, por su parte, compite en Mejor Álbum de Música Global con EQUILIBRIVM.

Nominaciones principales a los Grammy 2027

Grabación del Año

“Man I Need” — Olivia Dean

“Choosin’ Texas” — Ella Langley

“I Just Might” — Bruno Mars

“WHERE IS MY HUSBAND!” — RAYE

“the cure” — Olivia Rodrigo

“Berghain” — Rosalía, Björk y Yves Tumor

“The Fate of Ophelia” — Taylor Swift

“Dracula” — Tame Impala y JENNIE

Álbum del Año

Lost Weekend — Phoebe Bridgers

The Art of Loving — Olivia Dean

Dandelion — Ella Langley

The Romantic — Bruno Mars

THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE. — RAYE

you seem pretty sad for a girl so in love — Olivia Rodrigo

LUX (Complete Works) — Rosalía

The Life of a Showgirl — Taylor Swift

Canción del Año

“Berghain” — Rosalía, Björk y Yves Tumor

“Choosin’ Texas” — Ella Langley

“the cure” — Olivia Rodrigo

“hate that i made you love me” — Ariana Grande

“I Knew It, I Knew You” — Taylor Swift

“Man I Need” — Olivia Dean

“Risk It All” — Bruno Mars

“WHERE IS MY HUSBAND!” — RAYE

Mejor Artista Nuevo

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

SIENNA SPIRO

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters



Mejor Interpretación Pop Solista

“Man I Need” — Olivia Dean

“Risk It All” — Bruno Mars

“WHERE IS MY HUSBAND!” — RAYE

“the cure” — Olivia Rodrigo

“Sauvignon Blanc” — Rosalía

Mejor Interpretación de Música Alternativa

“Lost Boys” — Phoebe Bridgers

“Trinidad” — Geese

“what’s wrong with me” — Olivia Rodrigo y Robert Smith

“Reliquia” — Rosalía

“In the Stars” — The Rolling Stones

Mejor Álbum de Música Alternativa

I Must Be Dreaming — Alabama Shakes

Lost Weekend — Phoebe Bridgers

Music, Fashion, Film — Charli xcx

Getting Killed — Geese

The Mountain — Gorillaz

LUX (Complete Works) — Rosalía

Mejor Canción Latina

“Ahí” — Karol G y Drake

“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler

“Hasta Jesús Tuvo un Mal Día” — CA7RIEL y Paco Amoroso

“La Perla” — Rosalía y Yahritza y Su Esencia

“Niño” — Milo J

Mejor Interpretación de Música Global

“Varuvaaiy” — Devan Ekambaram y Susha

“Una Flor En Cada Estrella” — KerreKe

“Bando [Orchestral]” — Angélique Kidjo, Pharrell Williams y Quavo

“Porcelana” — Rosalía y Dougie F

“Dai Dai” — Shakira y Burna Boy

Mejor Video Musical

“Lost Boys” — Phoebe Bridgers

“STORM” — GENER8ION y Yung Lean

“hate that i made you love me” — Ariana Grande

“Click Clack Symphony.” — RAYE

“Berghain” — Rosalía



Mejor Álbum Pop Latino

NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO — Karol G

FEMME FATALE — Mon Laferte

MUDA — Carín León

¿Dónde Es El After? — Rawayana

Bendito Verano — Elena Rose

Mejor Álbum de Música Urbana

Cosa Nuestra: Capítulo 0 — Rauw Alejandro

OMERTA — J Balvin y Ryan Castro

HOPI SENDÉ — Ryan Castro

OMAKASE — Álvaro Díaz

EL GREEN PRINT: La Saga (Disc 1) — FEID VS FERXXO — Feid

Do Not Disturb: Late Checkout — Young Miko

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo

FREE SPIRITS — CA7RIEL y Paco Amoroso

Taracá — Jorge Drexler

La Vida Era Más Corta — Milo J

JuanesTeban — Juanes

Shine — Fito Páez

Mejor Álbum de Música Mexicana (incluido Tejano)

LO QUE ME FALTA POR LLORAR — Grupo Frontera

Aunque Me Duela — Lupita Infante

La Madrina — Mari Nobre

DINASTÍA (DELUXE) — Peso Pluma y Tito Double P

¡VIDA MÉXICO! — Carlos Rivera

Mejor Álbum Tropical Latino

País Portátil — Rubén Blades y Roberto Delgado

El Alma en Clave — Luis Enrique

Antes Que El Tiempo Se Vaya — Fonseca

Más Que Palabras — Grupo Niche

El Último Disco Vol. 1 — Carlos Vives

Mejor Álbum de Música Global

EQUILIBRIVM — Anitta

Oriadé — Davido

HOPE!! — Angélique Kidjo

Starrgirl — Ayra Starr

Love Is A Kingdom — Tems

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