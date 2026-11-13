¿Quién es Aria Vega, la colombiana que ganó el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista 2026?

La edición 2026 de los Latin Grammy ya tiene uno de sus nombres más comentados: Aria Vega. La cantante colombiana fue reconocida como Mejor Nuevo Artista durante la ceremonia celebrada el 12 de noviembre en Las Vegas, Nevada, un logro que la coloca en el centro de la conversación musical latina.

Este premio suele ser un impulso para la carrera de los nuevos artistas. En esta categoría, su nombre resaltó ante los otros nominados: Macario Martínez, Delilah, FABIÁN, Loulu, Gilberto, Arath Herce, Maye, Sofía Monroy, Kendall Peña, Dora Sánchez y Zeca Veloso.

Su nombre artistico

Detrás del nombre artístico de Aria Vega está Mariana Padilla Pérez, una cantante y compositora nacida en Barranquilla en 1997. Aunque su formación académica inicial fue en Comunicación y Periodismo, su interés por la música terminó por definir su rumbo profesional, según ha informado en diferentes entrevistas.

Su propuesta mezcla sonidos urbanos con ritmos caribeños, una combinación con la que busca proyectar sus raíces y llevar la identidad de su ciudad a públicos de distintas latitudes. Esa fusión ha sido clave para construir una voz propia dentro de la escena latina. De hecho, en sus redes sociales se proyecta como “costeñita core”. Su estilo de vestir suele ser colorido con el objetivo de reflejar los colores de la costa colombiana.

Al recibir el galardón, Aria Vega dedicó unas palabras a sus orígenes y al esfuerzo que ha implicado abrirse espacio en una industria que, según señaló, no siempre ofrece las mismas oportunidades a todos los territorios.

“Estar aquí recibiendo este reconocimiento es un sueño. Yo soy una mujer de Barranquilla, Colombia, un país lleno de talento, pero sin industria musical. El que yo esté aquí con este gramófono en la mano significa que los sueños no conocen de territorio ni de miedo”. Aria Vega

Billboard y el camino hacia el Grammy

Antes de llegar a Las Vegas, Aria Vega ya había comenzado a llamar la atención fuera de Colombia. Durante el último año, temas como “Chévere”, en colaboración con Ryan, y “Está Noche” la impulsaron en las listas de Billboard y ampliaron su presencia en la escena latina.

La cantante Joaquina le entregó el reconocimiento a Vega. Joaquina, de origen venezolano, también se ganó el mismo Grammy hace tres años atrás en Sevilla. Se convirtió en la artista más joven en recibir el galardón con tan solo 19 años.

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