Alejandra Espinoza nos cuenta cómo se prepara para conducir “Noche de Estrellas”, la alfombra roja del Latin Grammy

Conversamos en exclusiva con Alejandra Espinoza, quien esta noche está en Las Vegas para conducir “Noche de Estrellas”, el segmento de TelevisaUnivision dedicado a cubrir la alfombra roja de los Latin Grammy 2026. En esta plática conocimos cómo la actriz y conductora de televisión se preparó para esta noche.

La entrega de premios se llevará a cabo hoy, en vivo desde Las Vegas a Univision a partir de las 7P/6C por Univision, ViX, UNIMÁS y Galavisión.

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Espinoza es muy clara en recordarnos que conducir un espacio como la alfombra roja es completamente diferente a estar a cargo de presentar todo el evento desde el escenario principal, razón por la cual el vestuario es distinto. Y aunque acepta que la gala para esta entrega de premios es rigurosa, al hablar de artistas, todos responden a sus estilos muy característicos.

Sobre la preparación en cuanto a la entrega de premios, nos dice que busca empaparse “lo más que se pueda del evento para que nada me agarre desapercibida, además de que voy a estar superbién cobijada por los compañeros que me toca”.

Estoy con Chiqui Delgado, con Raúl de Molina, con Emanuel Palomares, con Isadora y creo que vamos a hacer una buena mancuerna todos. “Creo que el equipo está preparado y estamos listos para primero tener un gran ensayo y después tener un gran show el jueves”, agregó Alejandra.

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