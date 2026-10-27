De Cristian Castro a Feid: Los Latin Grammy anuncia nuevas actuaciones

La Academia Latina de la Grabación anunció este martes una nueva lista de artistas que se presentarán en vivo durante la 27ª entrega anual de los Latin Grammy. La ceremonia, que se celebrará el próximo jueves 12 de noviembre en Las Vegas, promete una noche inolvidable repleta de diversidad musical y grandes homenajes.

Entre las figuras confirmadas para encender el escenario se encuentran referentes de distintos géneros y generaciones: Cristian Castro, Camila Fernández, Feid, Luis Figueroa, Fonseca, Grupo Frontera, Milo J, Niña Pastori, Reik, Sofía Reyes, Yami Safdie y la banda de rock The Warning.

Con este anuncio, la gala fortalece una propuesta artística que abarca desde el urbano y el pop hasta la música regional y el rock alternativo.

Un tributo legendario al “Rey de la Música Ranchera”

Uno de los momentos más esperados de la velada será un segmento especial producido para honrar el centenario del nacimiento de José Alfredo Jiménez. Nacido el 19 de enero de 1926 en Guanajuato, México, el legendario cantautor es recordado como una de las figuras más influyentes de la música en español, autor de clásicos inmortales como “El Rey” y “Caminos de Guanajuato”.

A lo largo de las décadas, la obra de Jiménez ha trascendido fronteras e interpretaciones, siendo grabada por íconos de la talla de Pedro Infante, Vicente Fernández, Luis Miguel y Maná. Su impacto comercial también dejó huella en la historia: logró 12 entradas en la lista Top Latin Albums de Billboard y alcanzó el número uno en la categoría Regional Mexican Albums en 2006 con el disco recopilatorio “La Historia del Rey”.

La producción de este homenaje estará a cargo del compositor y productor Edgar Barrera, quien llega a esta edición como el artista más nominado del año con 10 candidaturas, entre las que destacan Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año por sus trabajos junto a Karol G y Carín León.

La gala principal se transmitirá en vivo desde Las Vegas el jueves 12 de noviembre a partir de las 5:00 p.m. por las pantallas de TelevisaUnivision. Previo a la gran fiesta televisada, se llevará a cabo la tradicional Premiere del Latin Grammy, ceremonia previa donde se dará a conocer a los ganadores de la mayoría de las categorías de la noche.

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