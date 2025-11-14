Latin Grammy 2025: Los mejores looks de la alfombra roja

Vaya noche se vivió en el MGM Grand de Las Vegas este 13 de noviembre con motivo de la 26.ª entrega de los Premios Latin Grammy 2025. Y es que además de las explosivas presentaciones, la emoción de conocer a los ganadores y la presencia de los mayores íconos de la escena musical hispana, el despliegue de glamour se hizo presente en la alfombra roja.

El esperado evento, conducido por Roselyn Sánchez y Maluma, contó con la presencia de estrellas de la talla de Raphael, Marco Antonio Solís, Karol G y Bad Bunny, este último se coronó como el gran ganador de la noche tras obtener el galardón en las categorías de: “Álbum del Año“, “Mejor Interpretación Reggaeton”, “Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana” y “Mejor Álbum de Música Urbana”, entre otros.

Sin embargo, el gran parteaguas de la noche fue el tradicional recorrido por la alfombra roja, donde las celebridades deslumbraron con su estilo. Por ello, te traemos un recuento de los atuendos que dieron mucho de qué hablar entre el público que siguió de cerca los Latin Grammy 2025.

Rauw Alejandro

Rauw Alejandro en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, en el MGM Grand de Las Vegas. Crédito: John Locher | AP

El cantante boricua hizo su arribo al MGM Grand de Las Vegas enfundado en un atuendo monocromático en color vino. Unas gafas de sol y cadena oversized complementaron su propuesta en moda.

Karol G

Karol G en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, en el MGM Grand de Las Vegas. Crédito: John Locher | AP

La artista colombiana, quien se alzó como gran ganadora de la categoría “Canción del Año”, optó por un vestido de corte sencillo, pero con detalles de plumas, brillo y escote pronunciado que acentuó su figura.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera y Cynthia Rodriguez en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, en el MGM Grand de Las Vegas. Crédito: John Locher | AP

Carlos Rivera sorprendió a más de uno al aparecer del brazo de su esposa Cynthia Rodríguez; ambos enfundados en atuendos de gala. Por su parte, la conductora lució un elegante vestido en color dorado con un recogido en la parte posterior de la pieza que acentuó su figura, mientras que el cantante eligió un clásico traje negro.

Elena Rose

Elena Rose en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, en el MGM Grand de Las Vegas. Crédito: John Locher | AP

La compositora e intérprete Elena Rose regaló un toque de dramatismo y sensualidad con su propuesta en moda. Se trató de un vestido de seda con silueta cola de sirena, caracterizado por sus transparencias y plumas en la parte inferior.

Isadora

Isadora en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, en el MGM Grand de Las Vegas. Crédito: John Locher | AP

Isadora, quien compitió en la categoría de “Mejor Artista Nuevo”, dio cátedra de estilo con esta pieza en tono nude, decorado con pedrería y una cola con tela de gasa y olanes que la convirtieron en una de las mejores vestidas de la noche.

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, en el MGM Grand de Las Vegas. Crédito: John Locher | AP

El español Alejandro Sanz tampoco se quedó atrás durante la velada, pues además de ganar en la categoría de “Mejor Grabación del Año” por su proyecto “Palmeras En El Jardín”, destacó por un look elegante de traje color gris, con gafas de sol y zapatos en color negro.

Nicki Nicole

Nicki Nicole en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, en el MGM Grand de Las Vegas. Crédito: John Locher | AP

Otra de las bellezas que cautivó durante su paso por el show fue la argentina Nicki Nicole. Siempre fiel a su estilo arriesgado, portó un vestido en color negro con encaje, transparencias y una peligrosa abertura en la parte inferior que evidenció sus torneadas piernas.

Nathy Peluso

Nathy Peluso en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, en el MGM Grand de Las Vegas. Crédito: John Locher | AP

La intérprete de “Delito” y “Buenos Aires” conquistó a más de uno gracias a su look fresco y sensual: un vestido vaporoso en color beige cuyo cuello halter y detalle de encaje en la parte superior resaltaron sus curvas.

Maluma y Susana Gómez

Maluma y Susana Gomez en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, en el MGM Grand de Las Vegas. Crédito: John Locher | AP

Visiblemente enamorado, el conductor de la ceremonia, Maluma, protagonizó una llegada triunfal en compañía de su pareja Susana Gómez. La parejita combinó sus atuendos al portar un traje y conjunto de falda y top en color negros.

Roselyn Sánchez

Roselyn Sánchez en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, en el MGM Grand de Las Vegas. Crédito: John Locher | AP

Roselyn Sánchez, quien condujo los Latin Grammy junto a Maluma, dio cátedra de estilo y moda con esta pieza en color baby blue: un vestido con falda amplia de tul y escote pronunciado.

Chiquibaby

Stephanie Himonidis, Chiquibaby, en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, en el MGM Grand de Las Vegas. Crédito: John Locher | AP

La presentadora de “¡Siéntese quien pueda!, Chiquibaby, eligió un atuendo que resaltó su figura. Este consistió en una falda amplia en color Navy Blue y un top strapless. La estrella del show fue el moño oversized que fungió como cinturón, pues acentuó su figura.

Carolina Sandoval

Carolina Sandoval en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, en el MGM Grand de Las Vegas. Crédito: John Locher | AP

Siempre sonriente, la denominada “Venenosa” Sandoval desató suspiros en un vestido color dorado con pedrería. Su maquillaje y peinado complementaron a la perfección su elegante propuesta.

Migbelis Castellanos

Migbelis Castellanos en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, en el MGM Grand de Las Vegas. Crédito: John Locher | AP

Migbelis Castellanos siguió la tendencia de la noche al portar un vestido rojo de encaje y transparencias que dejaron al descubierto su abdomen plano a solo unos meses de dar a luz. Unos guantes completaron su flamante atuendo.

