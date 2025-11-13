En Vivo: Sigue aquí todo lo que ocurre en los Latin Grammy minuto a minuto
Este año, Bad Bunny se convirtió en el artista más nominado de la edición y todo gracias a su disco ‘Debí Tirar Más Fotos’
¡Llegó el día de los Latin Grammy 2025! Se trata del día más importante de la música latina. Un evento que celebra la diversidad, los colores y los ritmos de la región.
En la 26.ª edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación, ‘Debí Tirar Más Fotos’ de Bad Bunny es el disco con más nominaciones y esto significa que el puertorriqueño también es el más nominado. Este año, se espera un evento sin igual y más con las presentaciones de artistas como Carin León, Elena Rose, Marco Antonio Solís y Christian Nodal.
En La Opinión de Los Ángeles seguiremos minuto a minuto lo que sucede hoy, 13 de noviembre, en Las Vegas. ¡Sigue leyendo!
Isadora deslumbra con un vestido color rosa
La cantante Isadora, quien -recientemente- estrenó su primer disco ‘La Isla’, llegó a los Latin Grammy con un vestido de color rosa. La cantante optó por sus rizos y resaltó por su sonrisa. En esta edición, Isadora está nominada en la categoría de ‘Mejor Artista Nuevo’.
Maluma y Susana Gómez en los Latin Grammy
El cantante colombiano, Maluma, y su pareja, Susana Gómez, llegaron con una sonrisa a los Latin Grammy. Para esta ocasión, el colombiano eligió un traje clásico de color negro y Gómez también se fue por lo seguro con un vestido del mimo color.
¡Nathy Peluso llega a los Latin Grammy!
La estrella de música argentina, Nathy Peluso, llegó a la alfombra roja de los Latin Grammy con un vestido color nude y el cabello suelto. Sin duda, la artista eligió un atuendo que resaltó su figura.