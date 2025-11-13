En Vivo: Sigue aquí todo lo que ocurre en los Latin Grammy minuto a minuto

¡Llegó el día de los Latin Grammy 2025! Se trata del día más importante de la música latina. Un evento que celebra la diversidad, los colores y los ritmos de la región.

En la 26.ª edición de los premios de la Academia Latina de la Grabación, ‘Debí Tirar Más Fotos’ de Bad Bunny es el disco con más nominaciones y esto significa que el puertorriqueño también es el más nominado. Este año, se espera un evento sin igual y más con las presentaciones de artistas como Carin León, Elena Rose, Marco Antonio Solís y Christian Nodal.

En La Opinión de Los Ángeles seguiremos minuto a minuto lo que sucede hoy, 13 de noviembre, en Las Vegas. ¡Sigue leyendo!