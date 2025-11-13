Latin Grammy 2025: Así se vivió la Gala de la Persona del Año en honor a Raphael

De cara a la 26.ª entrega del Latin Grammy, la Academia Latina de la Grabación celebró su “Gala Persona del Año 2025” en honor al español Raphael, quien por más de seis décadas como cantante e intérprete, se ha establecido como un verdadero embajador de la música latina en todo el mundo.

La velada contó con conmovedoras interpretaciones de algunos de los reconocidos repertorios del artista a plena voz de celebridades como: Pepe Aguilar, Susana Baca, David Bisbal, Kany García, Jesse & Joy, Carín León, Víctor Manuelle y Elena Rose, por mencionar algunos.

La noche comenzó con una interpretación de Enrique Bunbury del gran éxito “Yo Soy Aquél”, a la que se unió Carín León, conquistando el escenario con un popurrí de temas como: “Toca Madera” y “Ahora”, esta última que el propio Bunbury compuso para Raphael.

Enrique Bunbury y Carín León en la Gala Persona del Año en 2025, en honor a Raphael. Crédito: Leon Bennett/Getty Images para The Latin Recording Academy | Cortesía

Por su parte, Café Quijano y Gaby Moreno continuaron con una versión con toques de bolero del tema “Qué Tal Te Va Sin Mí”, mientras que su compatriota David Bisbal elevó la energía con un dueto junto a Elena Rose para “En Carne Viva”, y luego cautivó al público con una sentida interpretación de “Como Yo Te Amo”. El dúo mexico-americano Jesse & Joy acompañaron a Ivan Cornejo en un conmovedor tributo al famoso con la canción “Cierro Mis Ojos”.

Pablo López mantuvo el ritmo con una sentida interpretación de “De Tanta Gente”, seguida de su íntima versión al piano de “Lo Saben Mis Zapatos”. Más tarde, Aitana se unió a López para una interpretación de “Si No Estuvieras Tú” y el ícono del rock latino Fito Páez y Rozalén ofrecieron una renovada versión de “La Carta”.

Pepe Aguilar y Myriam Hernández en la Gala Persona del Año en 2025, en honor a Raphael. Crédito: Monica Schipper/Getty Images para The Latin Recording Academy | Cortesía

El exponente del regional mexicano Pepe Aguilar y Myriam Hernández unieron sus poderosas voces en una versión radical de “Procuro Olvidarte”. Asimismo, Eddy Herrera, Víctor Manuelle, Néstor Torres y Willy Chirino (autor de la canción para Raphael) subieron al escenario con los contagiosos ritmos caribeños, llenando la sala con “Escándalo”.

Sin embargo, la velada alcanzó su punto álgido con la aparición en el escenario de la Persona del Año 2025, Raphael, quien cautivó al público con un popurrí que incluyó himnos como: “Que Sabe Nadie”, “Mi Gran Noche” y “Como Yo Te Amo”.

Raphael acepta el premio “Persona del Año” de la Academia Latina de Grabación. Crédito: Leon Bennett/Getty Images para The Latin Recording Academy | Cortesía

La ceremonia de los Premios Latin Grammy 2025, que reunirá al talento latino para celebrar la diversidad y los ritmos que identifican a la región, se efectuará este jueves 13 de noviembre. El público podrá disfrutarla por la señal de Televisa/Univision a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT (7 p.m. CT).

Seguir leyendo:

• ¡La cuenta regresiva comenzó! Latin Grammy 2025: Todo lo que hay que saber

• Bad Bunny, Karol G, El Buki y más cantarán en los Latin Grammy 2025

• Dúo estelar: Maluma y Roselyn Sánchez serán los anfitriones de los Latin Grammy 2025