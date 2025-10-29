Dúo estelar: Maluma y Roselyn Sánchez serán los anfitriones de los Latin Grammy 2025

Nuevos detalles sobre la la 26.ª entrega del Latin Grammy han salido a la luz, incluyendo los nombres de los famosos encargados de conducir la ceremonia que premiará a lo mejor de la música latina este 2025. Se trata del ganador del Latin Grammy Maluma y la reconocida actriz y productora Roselyn Sánchez.

De acuerdo con un comunicado de la Academia Latina de la Grabación, el cantante y la estrella de la pantalla chica fueron elegidos por su amplia trayectoria e impacto de su arte a nivel internacional.

En su debut como anfitrión, Maluma cuenta con un total de 20 nominaciones a los Latin Grammy en su carrera, habiendo ganado el premio al “Mejor Álbum de Pop Vocal Contemporáneo” por su tercer álbum de estudio, F.A.M.E., en la 19.ª entrega de este galardón en 2018.

Maluma será anfitrión de la 26.ª entrega del Latin Grammy 2025. Crédito: Cortesía

Roselyn Sánchez será anfitriona de la 26.ª entrega del Latin Grammy 2025. Crédito: Cortesía

Por su parte, Roselyn Sánchez, previamente nominada al Latin Grammy, regresa por octava vez como anfitriona de esta importante celebración, donde el escenario se encenderá con las participaciones de artistas como: Pepe Aguilar, Aitana, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat y Los Tigres del Norte.

Asimismo, se confirmaron las actuaciones de los nominados: Rauw Alejandro, Edgar Barrera, Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose, Alejandro Sanz y Adelaido “Payo” Solís III.

La 26.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el jueves 13 de noviembre. Y su transmisión, de tres horas de duración, será producida y transmitida a través de las plataformas de TelevisaUnivision en Estados Unidos a partir de las 8 p.m. ET/PT (7 p.m. Centro), precedida por una antesala de una hora que comienza a las 7 p.m. ET/PT (6 p.m. Centro).

Seguir leyendo:

• De Rauw Alejandro a Christian Nodal: Estas estrellas se presentarán en los Latin Grammy

• Premios Latin Grammy 2025: ¿Cuándo y dónde ver la gala?

• Maluma conquistó Nueva York desde la cima del Empire State