Maluma conquistó Nueva York desde la cima del Empire State

Maluma vivió uno de los momentos más memorables de su carrera artística al ofrecer un concierto desde la cima del emblemático edificio Empire State en Nueva York.

Este evento histórico, transmitido en directo por el canal oficial de la marca Boss en YouTube, reunió a miles de espectadores que disfrutaron del espectáculo desde diferentes partes del mundo, consolidando aún más la influencia del artista en la música latina y su impacto global.

El show ocurrió la noche del viernes como parte del lanzamiento de una nueva fragancia de Boss, una marca de lujo con la que Maluma colabora.

La producción del concierto fue de alto nivel, con una puesta en escena imponente y bajo un ambiente espectacular en las alturas de la ciudad que nunca duerme. Además de Maluma, el concierto contó con la presencia de invitados destacados como Pipe Bueno y J Balvin, quienes se unieron a la celebración musical.

Durante la presentación, el cantante colombiano interpretó cuatro de sus canciones más populares: “Corazón”, “Hawái”, “Chantaje” y “Bronceador”, temas que encendieron a sus fans y generaron una ola de reacciones en redes sociales.

La Torre del Empire State se iluminó con los colores de la bandera colombiana, un gesto que fue muy celebrado por la comunidad y que puso en alto el orgullo nacional.

Horas antes del concierto, Maluma expresó en sus redes sociales la emoción y felicidad que sentía por este acontecimiento único en su carrera, un sueño que nunca imaginó alcanzar. Su mensaje a sus seguidores, muchos de ellos soñadores como él, reflejó la magnitud y sentido de esta experiencia para el cantante.

Este show desde la cima del Empire State no solo reafirma a Maluma como uno de los artistas más influyentes y exitosos de la música latina sino que también representa una nueva etapa en su trayectoria.

