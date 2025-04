Maluma arremete contra las redes sociales: “Un like no te define”

Maluma tuvo un momento de vulnerabilidad durante un show en Medellín y abrió su corazón para compartir algunas reflexiones sobre el impacto de las redes sociales en las vidas de todos, sobre todo de los más jóvenes.

Durante el show, el cantante de “Borró cassette” se tomó un momento para reflexionar sobre el impacto de las redes sociales.

“Quiero decirles a los jóvenes que están en las tribunas que las redes sociales son una mierda. Si no las sabes usarlas, ellas te van a estar utilizando a ti. Te vas a estar comparando y vas a decir: ‘yo quiero ser como esa persona’”, dijo el cantante.

Tremendo mensaje de Maluma a los jóvenes por el uso de las redes sociales pic.twitter.com/CLIZYnLBs1 — Luis Aníbal Rincón Arguello. ® 🇨🇴 (@Rincon001A) April 27, 2025

Maluma insistió que no todo lo que se ve en redes sociales es real y pidió a los jóvenes centrarse en los que hay fuera de las pantallas.

“Todo lo que sale en las redes sociales es falso, porque el que vive en plenitud, el que vive en paz, no vive en las redes sociales. Un comentario, un like no te definen ni te hacen mejor persona”, dijo.

Durante el show, el cantante también se tomó un momento para dedicar un conmovedor mensaje para su novia y su hija cuando llegó el turno de cantar su tema “ADMV”.

“Sin ti, nada de esta mierda existiría. Te amo con todo mi corazón. Gracias por hacerme padre y creer en el amor, yo pensaba que esta mierda no existía”, dijo.

No es la primera vez que Maluma les dedica unas conmovedoras palabras a su novia y su hija Paris.

En marzo, durante un show de su gira +Pretty +Dirty en España, rompió en llanto al hablar de su hija Paris.

Durante el show, el cantante colombiano se tomó un momento para compartir con sus seguidores los cambios que ha experimentado en su vida desde el nacimiento de su hija, París.

“Discúlpenme, pero los hombres también lloramos. Tengo un montón de sentimientos encontrados en este momento y quiero decirles que siento un profundo agradecimiento con todos ustedes por estar aquí esta noche”, dijo Maluma conmovido.

En el show Maluma también aprovechó para hablar sobre la felicidad que le ha traído la paternidad, pero también de los retos que ha enfrentado.

“Desde que nació mi hija París, la vida me ha cambiado muchísimo. Ahora realmente estoy con ese sentido de mi vida. Quiero serles muy sincero, llevo unos meses muy vulnerable, pero eso no me hace débil, todo lo contrario, eso me hace fuerte, más humano y tengo la gallardía de venir aquí y hablarles desde mi corazón. Quien les habla no es Maluma, es Juan Luis”, afirmó.

Seguir leyendo:

· Maluma se sincera sobre las razones por las que dejó su mansión para vivir en el campo

· Maluma estrena su nueva canción ‘Cosas Pendientes’

· Maluma reaccionó a los comentarios sobre su cambio de look