Maluma lloró durante un concierto al hablar de su hija y su novia

Maluma no teme mostrar su lado más personal y vulnerable. Así lo demostró en el comienzo de la etapa europea de su gira +Pretty +Dirty en Barcelona, España, donde rompió en llanto al hablar de sus hija Paris.

Durante el show, el cantante colombiano se tomó un momento para compartir con sus seguidores los cambios que ha experimentado en su vida desde el nacimiento de su hija, París.

“Discúlpenme, pero los hombres también lloramos. Tengo un montón de sentimientos encontrados en este momento y quiero decirles que siento un profundo agradecimiento con todos ustedes por estar aquí esta noche”, dijo Maluma conmovido.

Maluma llora de emoción, tras el inicio de su gira "+PRETTY +DIRTY World Tour", en el Palau Sant Jordi, en Barcelona. 🤍🖤🇪🇸 pic.twitter.com/Sp8GlDmF8s — Maluma Access (@MalumaAccess) March 15, 2025

Otro momento emotivo de la noche fue cuando interpretó “Admv”, que dedicó a su hija y su novia Susana Gómez, quien estaba presente en el show.

“Te amo demasiado y nunca, nunca en mi vida voy a tener temor de decírselo en frente de la gente. Tú eres el amor de mi vida y lo serás por siempre, tú y nuestra hija París”, aseguró el cantante.

Maluma cantando "ADMV" en el Palau Sant Jordi, en Barcelona. 🇪🇸🌹 pic.twitter.com/x0qBAIPvVR — Maluma Access (@MalumaAccess) March 15, 2025

En el show Maluma también aprovechó para hablar sobre la felicidad que le ha traído la paternidad, pero también de los retos que ha enfrentado.

“Desde que nació mi hija París, la vida me ha cambiado muchísimo. Ahora realmente estoy con ese sentido de mi vida. Quiero serles muy sincero, llevo unos meses muy vulnerable, pero eso no me hace débil, todo lo contrario, eso me hace fuerte, más humano y tengo la gallardía de venir aquí y hablarles desde mi corazón. Quien les habla no es Maluma, es Juan Luis”, afirmó.

¿Cuándo nació la hija de Maluma?

El 9 de marzo de 2024, nació París, la primera hija de Maluma y Susana Gómez. En ese momento, el cantante colombiano compartió la feliz noticia en sus redes sociales.

“El 9 de marzo a las 8:23 A.M. nació el amor de nuestras vidas Paris Londoño Gómez. Gracias a todos por sus mensajes de felicitación y por sus buenos deseos. Susana, Amor: Gracias por cumplirme el sueño más grande de ser Padre, jamás olvidaré ese momento. Las amo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Desde que nació su bebé, el colombiano ha compartido cómo disfruta su nueva etapa de vida y los retos que ha enfrentado.

“Por aquí los saludo, perdón que he estado tan perdido, lo sé. Lo siento, pero el deber de ser padre me llama. Esto es serio, ha sido la experiencia más chimba de mi vida”, escribió junto a un carrusel con varias fotos de él y Paris.

“Pero no ha sido tan fácil, los que son padres saben de lo que les hablo y por eso he estado un poco ausente en mis redes”, agregó.

En octubre del año pasado, Maluma anunció durante un concierto que se convertiría en padre. A mitad del show en el Capital One Arena de Washington, el cantante compartió un video que mostraba algunos momentos íntimos de su relación con Susana Gómez para revelar que sería padre de una niña.

