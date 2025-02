Maluma se sincera sobre las razones por las que dejó su mansión para vivir en el campo

El cantante colombiano Maluma, de 31 años, dio a conocer finalmente los motivos por los que decidió dejar su mansión y trasladarse a un lugar más pequeño, acogedor y que le permitiera encontrarse consigo mismo.

Juan Luis Londoño, como es su nombre real, habló sobre su nuevo comienzo y detalló que tras los recientes sucesos de su vida, como la muerte de su querida abuela, decidió hacer un retiro espiritual y comenzar a valorar lo realmente importante de la vida.

“La sociedad me estaba volviendo loco”, detalló el intérprete de ‘Hawai’ en Instagram, a la vez de que compartió lo mucho que le ayudó en este nuevo comienzo el viaje que hizo a Aspen.

“Quería perseguir mi paz, llevaba tiempo trabajando para todo el mundo, pero no para mí”, continuó.

En la misma confesión el ‘Pretty Boy’ compartió que descubrió que parte de su vida no tenía sentido, por lo que optó por hacer un giro antes de que fuera demasiado tarde.

“Estaba persiguiendo algo que no tenía sentido, ahora lo que quiero es mi felicidad y mi paz, no tengo prisa de nada. He encontrado un montón de respuestas, los que han pasado por esta metamorfosis me van a entender”, detalló.

A continuación narró que a partir de ahora se enfocará de lleno en él y en su familia, sin que eso signifique que esté pensando en dejar la música.

“Es el momento de concentrarme en mí, mi familia y lo que me hace bien a nivel espiritual. Eso no quiere decir que me voy a retirar o que voy a dejar de hacer música, o que mis sueños han parado. Es el momento para encontrar mi mejor versión”, concluyó.

