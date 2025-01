Lili Estefan critica actitud de Clara Chía luego de que Piqué se mudara con sus hijos

El reciente movimiento de Gerard Piqué a Miami para cuidar a sus hijos, Milan y Sasha, no cayó nada bien en Clara Chía, la pareja del exfutbolista, quien no estaría nada contenta con la idea de que él dejara su vida en España, mientras Shakira está de gira y radicando momentáneamente en México.

La postura de la joven, quien fue señalada de ser la causante de la separación de Shakira y Piqué, ha dividido opiniones, siendo Lili Estefan una de las que ya alzó la voz y lo hizo de manera más contudente.

La famosa ‘Flaca’ aprovechó el espacio que tiene en ‘El Gordo y La Flaca’, para dar su opinión sobre el actuar de Clara Chía, el cual, según su perspectiva, da mucho de qué pensar, pues Shakira y Piqué antes de ser ex, son papás.

“Al final van a ser los padres de esos niños y tienen siempre que responder por el bienestar de ellos. No me parece bien que Clara Chía no entienda que si él rompió su matrimonio para estar con ella y ella se sintió la reina del espectáculo en ese momento, obviamente los hijos siempre van a venir primero, son niños menores de edad que si van a necesitar del cuidado de Piqué, él va a viajar y va a estar con ellos. ¿Con quién van a estar si a la madre le ha tocado salir a trabajar en este momento?”, se cuestionó la fiel compañera de Raúl de Molina.

A continuación Jordi Martin, quien ha sido el encargado de dar toda la información sobre la mudanza de Piqué a Miami, detalló que más allá de lo que el exjugador del Barcelona le haya o no hecho a Shakira, él siempre ha demostrado ser un padre responsable.

“Por más que se enoje Clara Chía, Piqué, puede ser lo que sea, pero un buen padre es y ha demostrado que no le ha costado tomar la decisión ni un minuto. Si yo fuera Clara Chía, yo estaría preocupada”, detalló el famoso paparazzo.

