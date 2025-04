Maluma orgulloso por los primeros pasos de su hija Paris

Maluma es un papá orgulloso. El cantante colombiano disfruta cada etapa de su vida como padre y se encarga de documentar cada momento importante en la vida de su hija Paris, como hizo hace poco.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante de “Felices los 4” compartió un momento muy especial en la vida de su hija: sus primeros pasos.

El cantante compartió un video en el que se le puede ver en la terraza de su casa de playa mientras graba a la pequeña Paris dar sus primeros pasos.

El video de los primeros pasos de Paris llega poco después de que Maluma protagonizara un emotivo momento durante un concierto al hablar de su hija y su novia, Susana Gómez.

En marzo, durante un show de su gira +Pretty +Dirty en España, rompió en llanto al hablar de su hija Paris.

Durante el show, el cantante colombiano se tomó un momento para compartir con sus seguidores los cambios que ha experimentado en su vida desde el nacimiento de su hija, París.

“Discúlpenme, pero los hombres también lloramos. Tengo un montón de sentimientos encontrados en este momento y quiero decirles que siento un profundo agradecimiento con todos ustedes por estar aquí esta noche”, dijo Maluma conmovido.

En el show Maluma también aprovechó para hablar sobre la felicidad que le ha traído la paternidad, pero también de los retos que ha enfrentado.

“Desde que nació mi hija París, la vida me ha cambiado muchísimo. Ahora realmente estoy con ese sentido de mi vida. Quiero serles muy sincero, llevo unos meses muy vulnerable, pero eso no me hace débil, todo lo contrario, eso me hace fuerte, más humano y tengo la gallardía de venir aquí y hablarles desde mi corazón. Quien les habla no es Maluma, es Juan Luis”, afirmó.

