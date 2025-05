Maluma habló de la práctica que lo ha ayudado a mejorar su salud mental

Maluma está más conectado con su espiritualidad. Recientemente, el cantante colombiano decidió compartir algunas reflexiones sobre las cosas que ha incorporado a su vida que lo ayudado a sentirse mejor.

En un reciente Live con el youtuber Juanpis González, el cantante de “Felices los 4” reflexionó sobre cómo ahora muchas personas actualmente llevan una vida acelerada enfocada en hacer dinero.

“Somos parte de una sociedad, de un sistema, pero me parece muy chimba que en esa rapidez y apuro de vivir la vida tomemos una pausa, respiremos y nos enfoquemos en lo que realmente importa. Sé que todos estamos con ese sueño de generar dinero, todos queremos ser alguien en la vida, pero creo que lo más importante es trabajar en nosotros”, dijo el cantante.

Durante la conversación, el cantante pidió hacer una pausa para meditar y contó cómo esta sencilla práctica lo ha ayudado a conectar con su lado espiritual y sentirse mejor.

“Algo que me ha ayudado a mí mantener el centro y el norte es la meditación, se los digo de todo corazón. Cada quien medita como quiera meditar, pero la meditación es silenciar la mente y poder encontrarnos y vernos al espejo”, indicó.

Maluma aprovechó para pedirle a sus fans que buscaran algo que los haga sentirse mejor para tener una vida tranquila.

“Los invito a que se vean al espejo y realmente reconozcan lo que son y entiendan que la vida es muy corta para estar viviendo deprisa y para que sea algo que no quiere ser”, dijo.

Maluma contra las redes sociales

Recientemente, Maluma compartió algunas reflexiones sobre el impacto de las redes sociales en las vidas de todos, sobre todo de los más jóvenes, durante un show en Medellín.

El cantante de “Borró cassette” se tomó un momento para reflexionar sobre el impacto de las redes sociales.

“Quiero decirles a los jóvenes que están en las tribunas que las redes sociales son una mierda. Si no las sabes usarlas, ellas te van a estar utilizando a ti. Te vas a estar comparando y vas a decir: ‘yo quiero ser como esa persona’”, dijo el cantante.

Maluma insistió que no todo lo que se ve en redes sociales es real y pidió a los jóvenes centrarse en los que hay fuera de las pantallas.

“Todo lo que sale en las redes sociales es falso, porque el que vive en plenitud, el que vive en paz, no vive en las redes sociales. Un comentario, un like no te definen ni te hacen mejor persona”, dijo.

