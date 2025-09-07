Maluma habló sobre los retos que ha enfrentado en su faceta como papá

Desde que nació su hija Paris, Maluma no ha hecho más que hablar de lo maravilloso que ha sido para él convertirse en papá; sin embargo, recientemente el cantante también habló sobre los retos que ha enfrentado en la paternidad.

En una reciente entrevista con la revista Hola!, Maluma habló sobre las dificultades y satisfacciones que ha experimentado desde que se convirtió en padre.

El cantante colombiano confesó que la llegada de su primera hija trajo meses de cambios muy intensos tanto para él como para su entorno, ya que nunca antes había tenido la experiencia de ser papá.

“Los primeros meses fueron algo complejos, como que uno no está acostumbrado nunca a ser papá”, compartió el artista.

La adaptación fue difícil no solo por la bebé, sino también por la necesidad de equilibrar su nueva responsabilidad familiar con su carrera musical.

Pese a los desafíos, Maluma tenía claro el tipo de padre que quería ser: un padre responsable y presente. Recordó que fue el primero que alimentó a París al salir del hospital, y aunque cuentan con ayuda, se ha dedicado a disfrutar cada momento con su hija.

Durante la entrevista, Maluma también habló de las dudas que surgieron sobre cómo combinar su faceta de padre con su vida profesional.

“Si soy padre, ¿en qué momento me voy a montar a un escenario, si soy padre, en qué momento voy a ir al estudio?”, se cuestionó el cantante, que descubrió que la clave está en encontrar un equilibrio: “No descuidar mi hogar, pero tampoco descuidar mi carrera”.

Maluma añadió que lo que necesitaba era disfrutar en familia y luego salir a trabajar, siempre con la felicidad de que su hija está saludable.

Además, el artista se mostró orgulloso del parecido que percibe entre su pequeña París y él. “Ella sacó toda mi personalidad y le encanta la música”, contó Maluma, quien detalló que su hija también ama los animales y la libertad, y no le gusta que le impongan cosas.

Maluma compartió uno de sus momentos favoritos como padre: llevar a París a su finca en Medellín, donde ella disfruta montar a caballo y se aferra a no querer bajar. Para el cantante, esos son instantes que reflejan la conexión especial con su hija y la alegría que le da la paternidad.

