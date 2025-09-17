Premios Latin Grammy 2025: ¿Cuándo y dónde ver la gala?

La 26.ª entrega del Latin Grammy se encuentra a la vuelta de la esquina y por esta razón cada vez son más los detalles que se revelan sobre la ceremonia que premiará a lo mejor de la música latina y que reunirá a las máximas estrellas y exponentes de este arte.

De acuerdo con la Academia Latina de la Grabación, dicha gala se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, ciudad que se corona como hogar de los Latin Grammy por decimoquinta ocasión.

Este año, el comité indicó que la Semana del Latin Grammy cuenta con una variedad de eventos especiales, programados para los días previos a la transmisión oficial, incluyendo: la Ceremonia Especial de Premiación, las “Damas Líderes del Entretenimiento”, “Latin Grammy En Las Escuelas”, la Recepción de Nominados, la Presentación del Mejor Artista Nuevo, la Gala de la “Persona del Año” y la Ceremonia de Estreno.

Además, se dio a conocer que los Latin Grammy estrenarán un nuevo campo de nominación y dos nuevas categorías: Mejor Música para Medios Visuales, que se realizará dentro del nuevo campo Medios Visuales, y Mejor Canción de Raíces, que se realizará dentro del campo “Tradicional”.

¿En dónde ver la transmisión de los Latin Grammy 2025?

La edición 2025 de los Premios Latin Grammy se transmitirá a través de la señal y plataformas digitales de TelevisaUnivision, empresa líder de medios de comunicación en español.

En Estados Unidos, el público podrá disfrutar de la gala a partir de las 8 p. m., hora del Este/Pacífico (7 p. m., hora central), precedida por un pre-show de una hora que comenzará a las 7 p. m., hora del Este/Pacífico (6 p. m., hora central).

“Como cuna de la música latina, nos entusiasma ofrecer a nuestra audiencia una cobertura inigualable de la 26.ª Entrega Anual del Latin Grammy“, declaró Ignacio Meyer, presidente de Univision Networks Group en TelevisaUnivision, en un comunicado.

“Esta noche emblemática mostrará el extraordinario talento de la música latina, destacando a los artistas, creadores e historias visionarias que están moldeando la cultura en Estados Unidos y en todo el mundo”, recalcó.

