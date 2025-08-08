Olga Tañón será galardonada con un Latin Grammy a la Excelencia Musical

Olga Tañón y otros íconos latinos serán homenajeados en los Latin Grammy 2024. Este jueves, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación anunció a las leyendas que recibirán el Premio a la Excelencia Musical en la próxima edición de los Latin Grammy, y entre los nombres destacados está la puertorriqueña Olga Tañón, una de las voces más poderosas de la música tropical.

Junto a ella, también serán reconocidos la peruana Susana Baca, el español Enrique Bunbury, la brasileña Ivan Lins y el trío mexicano Pandora. Este galardón celebra a artistas que han dejado una huella imborrable en la industria musical latina, y en esta ocasión, no podía faltar la “Mujer de Fuego”.

Olga Tañón: Más que una reina del merengue

La Academia no escatimó elogios al describir a Tañón como “mucho más que un ícono del merengue”. Y es cierto: con su voz potente y su carisma arrollador, la cantante ha conquistado no solo el género que la hizo famosa, sino también la salsa, la bachata y el pop latino.

Con dos premios Grammy anglo y varios Latin Grammy en su haber, Olga ha demostrado ser una artista versátil y pionera, rompiendo barreras y llevando la música tropical a nuevos escenarios. Desde sus éxitos como “Es Mentiroso” y “Basta Ya” hasta sus colaboraciones con grandes estrellas, su legado es indiscutible.

El Premio a la Excelencia Musical se entrega desde 2004, cuatro años después de la primera ceremonia de los Latin Grammy. A lo largo de dos décadas, ha honrado a figuras legendarias como:

Mercedes Sosa

José José

Willie Colón

Rocío Dúrcal

Los Tigres del Norte

Armando Manzanero

Gilberto Santa Rosa

Este reconocimiento no solo celebra el éxito comercial, también la influencia cultural y el aporte artístico de estos íconos.

¿Qué esperar de los Latin Grammy 2024?

La 26ª edición de los Latin Grammy se realizará el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, prometiendo un espectáculo lleno de emociones. Mientras tanto, el 17 de septiembre se darán a conocer los nominados, desatando las expectativas sobre quiénes competirán por los preciados gramófonos.

Sin duda, la noche será especial no solo por las premiaciones, sino también por el homenaje a estos gigantes de la música, cuyas carreras han inspirado a generaciones. Olga Tañón, con su energía inigualable, seguirá demostrando por qué es una leyenda viva.

El Latin Grammy 2024 no solo celebrará lo mejor de la música actual, sino que también rendirá tributo a artistas que han marcado época. Olga Tañón, Susana Baca, Bunbury, Ivan Lins y Pandora son nombres que trascienden géneros y fronteras, recordándonos el poder de la música para unir al mundo hispano.

