Lista de Nominados al Latin Grammy 2025

La edición 26 de los Latin Grammy se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre del presente año, desde la ciudad de Las Vegas en el MGM Garden Arena. Y el público hispano podrá ver esta transmisión a través de TelevisaUnivision, a partir de las 8 p.m. ET/PT (7 p.m. Central).

Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, introdujo la gala en donde se anunciaron los nominados de este año, destacando que “la música sigue siendo un poderoso puente de unión”.

Los nominados de este año son:

Mejor Canción de Raíces

Aguacero: Luis Enrique

Cómo quisiera quererte: Natalia LaFourcade feat David Aguilar

El Palomo y la Negra: Natalia LaFourcade

Ella, Anita Vergara y Tato Marenco.

Jardín del paraíso: Monsieur Periné feat. Bejuco

Lo que le pasó a Hawaii: Bad Bunny

Mejor Música para Medios Visuales

Cada minuto cuenta: Banda Sonora de la serie Prime Video

Cien años de Soledad: Banda Sonora de la serie de Netflix

El internauta : Banda Sonora de la serie de Netflix

Two Summers: Banda Sonora de la serie de Netflix

Pedro Paramo: Banda Sonora de la serie de Netflix

El Internauta: Banda Sonora de la serie de Netflix

Mejor canción en lengua portuguesa:

Maravilhosamente bem

Ouro de Tolo

Transe

Un Vento Passaou

Veludo Marron

Mejor nuevo artista:

Alleh

Annsofía

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunez

Ruzzi

Canción del Año:

Baile Inolvidable: Bad Bunny

Bogotá: Andrés Cepeda

Cancionera: Natalia Lafourcade

Debí tirar más fotos -DTMF-: Bad Bunny

El día del amigo: Ca7riel y Papo Amoroso

Otra noche de llorar: Mom Laferte

Palmeras en el jardín: Alejandro Sanz

Si antes te hubiera conocido: Karol G

#Tetas: Ca7riel y Paco Amoroso

Veludo Marrom: Liniker

Grabación del año:

Baile inolvidable: Bad Bunny

DTMF: Bad Bunny

El día del amor: Ca7riel y Paco Amoroso

#Tetas: Catriel

Desastres Fabulosos: Drexler

Lara: Zoe Gatuso

Si antes te hubiera conocido: Karol G

Cancionera: Natalia Lafourcade

Ao Toloudi: Linike

Palmeras en el jardín: Alejandro Sanz

Álbum del año:

Cosa nuestra

DTMF

Papota

Raíces Gloria

Puñito de Yocahú

Al romper la burbuja

Cancionera

Palabra de tos

Caju

En las nubes

Y ahora qué

Mejor Álbum Pop Contemporáneo:

Cuarto Azul

Palacio

Al Romper La Burbuja

En Las Nubes – Con Mis Panas

¿Y Ahora Qué?

Mejor Álbum Pop Tradicional

Bogotá

Cursi

Lo Que Nos Faltó Decir

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall

Después De Los 30

Noticia en Desarrollo.

