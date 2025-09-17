Lista de Nominados al Latin Grammy 2025
En la categoría Canción del Año se destacan temas como "Cancionera" de Natalia Lafourcade y "DTMF" de Bad Bunny
La edición 26 de los Latin Grammy se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre del presente año, desde la ciudad de Las Vegas en el MGM Garden Arena. Y el público hispano podrá ver esta transmisión a través de TelevisaUnivision, a partir de las 8 p.m. ET/PT (7 p.m. Central).
Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, introdujo la gala en donde se anunciaron los nominados de este año, destacando que “la música sigue siendo un poderoso puente de unión”.
Los nominados de este año son:
Mejor Canción de Raíces
- Aguacero: Luis Enrique
- Cómo quisiera quererte: Natalia LaFourcade feat David Aguilar
- El Palomo y la Negra: Natalia LaFourcade
- Ella, Anita Vergara y Tato Marenco.
- Jardín del paraíso: Monsieur Periné feat. Bejuco
- Lo que le pasó a Hawaii: Bad Bunny
Mejor Música para Medios Visuales
- Cada minuto cuenta: Banda Sonora de la serie Prime Video
- Cien años de Soledad: Banda Sonora de la serie de Netflix
- El internauta : Banda Sonora de la serie de Netflix
- Two Summers: Banda Sonora de la serie de Netflix
- Pedro Paramo: Banda Sonora de la serie de Netflix
- El Internauta: Banda Sonora de la serie de Netflix
Mejor canción en lengua portuguesa:
- Maravilhosamente bem
- Ouro de Tolo
- Transe
- Un Vento Passaou
- Veludo Marron
Mejor nuevo artista:
- Alleh
- Annsofía
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Paloma Morphy
- Sued Nunez
- Ruzzi
Canción del Año:
- Baile Inolvidable: Bad Bunny
- Bogotá: Andrés Cepeda
- Cancionera: Natalia Lafourcade
- Debí tirar más fotos -DTMF-: Bad Bunny
- El día del amigo: Ca7riel y Papo Amoroso
- Otra noche de llorar: Mom Laferte
- Palmeras en el jardín: Alejandro Sanz
- Si antes te hubiera conocido: Karol G
- #Tetas: Ca7riel y Paco Amoroso
- Veludo Marrom: Liniker
Grabación del año:
- Baile inolvidable: Bad Bunny
- DTMF: Bad Bunny
- El día del amor: Ca7riel y Paco Amoroso
- #Tetas: Catriel
- Desastres Fabulosos: Drexler
- Lara: Zoe Gatuso
- Si antes te hubiera conocido: Karol G
- Cancionera: Natalia Lafourcade
- Ao Toloudi: Linike
- Palmeras en el jardín: Alejandro Sanz
Álbum del año:
- Cosa nuestra
- DTMF
- Papota
- Raíces Gloria
- Puñito de Yocahú
- Al romper la burbuja
- Cancionera
- Palabra de tos
- Caju
- En las nubes
- Y ahora qué
Mejor Álbum Pop Contemporáneo:
- Cuarto Azul
- Palacio
- Al Romper La Burbuja
- En Las Nubes – Con Mis Panas
- ¿Y Ahora Qué?
Mejor Álbum Pop Tradicional
- Bogotá
- Cursi
- Lo Que Nos Faltó Decir
- Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall
- Después De Los 30
Noticia en Desarrollo.
Sigue Leyendo más de Latin Grammy aquí:
· Olga Tañón será galardonada con un Latin Grammy a la Excelencia Musical
· Raphael será nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación
· Los Latin Grammy regresan a Las Vegas ¿Cuándo será la ceremonia?