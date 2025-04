Los Latin Grammy regresan a Las Vegas ¿Cuándo será la ceremonia?

Los Latin Grammy se mudan de nuevo. Este año, la edición 26 de los premios de la Academia Latina de la Grabación regresa a Las Vegas.

De acuerdo con EFE, Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, informó en un comunicado que la ceremonia de este año tendrá lugar el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena.

“Nos enorgullece llevar nuevamente la pasión y creatividad de la música latina a Las Vegas”, dijo Abud.

Con la ceremonia de este año, será la decimoquinta vez que los Latin Grammy se celebren en la ciudad de Las Vegas y la tercera que se realice en el MGM Grand Garden Arena.

Se espera que durante la semana de los Latin Grammy Las Vegas albergue una serie de eventos en distintos puntos de la ciudad, como la Presentación de los Premios Especiales, Leading Ladies of Entertainment, Latin Grammy In The Schools, la Recepción de Nominados, el Best New Artist Showcase, la Gala de la Persona del Año y la Premier, previa a la ceremonia principal.

En esta edición, la transmisión de los Latin Grammy, de tres horas de duración, será producida por TelevisaUnivision.

El año pasado, la ceremonia de los Latin Grammy se celebró en Miami en el Kaseya Center de Miami tras haberse realizado en Sevilla, España, en 2023.

La edición 24 de los premios fue la primera vez que la gala de los Latin Grammy se celebró fuera de Estados Unidos.

¿Cuándo se anunciarán a los nominados?

El anuncio de los nominados a los Latin Grammy se realizará el miércoles 17 de septiembre a través de los canales oficiales de redes sociales de La Academia Latina de la Grabación.

El calendario del proceso contempla dos rondas de votación para elegir a los ganadores: la primera del 28 de julio al 8 de agosto y la ronda final del 1 al 13 de octubre de 2025.

