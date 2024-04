La gala de los Latin Grammy regresa a Miami este año

Los Latin Grammy regresan a Miami. Este miércoles, la Academia Latina de la Grabación informó que la edición de este año de los premios, la número 25, se celebrará el 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami.

“Es un privilegio para nosotros celebrar nuestro 25 aniversario en Miami”, dijo Manuel Abud, presidente ejecutivo de la Academia, en un comunicado difundido a medios de comunicación.

Este regreso ocurre luego de que el año pasado los Latin Grammy se celebraran por primera vez fuera de Estados Unidos. La ceremonia de la edición 24 de los premios se realizó en Sevilla, España, donde las colombianas Karol G y Shakira ganaron los premios principales.

Miami, are you ready? 🔥🎶 Celebraremos en nuestra casa el 25.o Aniversario del #LatinGRAMMY, el próximo 14 de noviembre en el @kaseyacenter, en colaboración con @miamidadecounty y @visitmiami 👏 #25AñosDeExcelencia



Miami, você está pronta? 🔥🎶 Celebraremos o 25º aniversário… pic.twitter.com/jaVjPJqB2N — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) April 17, 2024

Ahora, Miami vuelve a albergar, por tercera vez, la gala más importante de la música latina, tras las ediciones de 2003 y 2020, que se realizó de forma virtual a causa de la pandemia de la covid-19.

“Miami ha evolucionado hasta convertirse en el epicentro del entretenimiento latino, y estamos muy agradecidos por el apoyo y el entusiasmo que hemos recibido”, indicó Abud.

La edición 25 de los Latin Grammy será transmitida en vivo por Univisión y el anuncio de los nominados se conocerá el 17 de septiembre.

Además de la ceremonia de premiación, Miami también acogerá la serie de eventos especiales que preceden a la gala de los Latin Grammy.

Entre esos eventos destacan Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase, la recepción para los nominados y la presentación de los Premios Especiales y a la Persona del Año, cuyos detalles se darán a conocer en los próximos meses.

Sebastián Yatra patrocinará Beca Prodigio de la Fundación Cultural Latin Grammy

En diciembre, se anunció que Sebastián Yatra patrocinará la Beca Prodigio de la Fundación Cultural Latin Grammy.

La beca, dotada de 200.000 dólares, le permitirá al ganador cursar una licenciatura de cuatro años en la Berklee College of Music, en Boston.

Estoy muy feliz de contrales sobre la Beca en Berklee College of Music en Boston🎵❤️‍🔥 Por los nuevos talentos ✨🙌🏻 https://t.co/n0OiE4HNsL https://t.co/ZvdfMkrkVl — Sebastian Yatra (@SebastianYatra) December 14, 2023

En ese momento, el cantante colombiano aseguró que patrocinar esta beca es algo muy especial para él porque –aseguró– uno de sus sueño era estudiar música en Berklee.

“Si bien mi carrera tuvo una trayectoria diferente, me habría encantado tener ese tipo de preparación y conocimientos”, dijo Yatra en un comunicado de la Fundación Cultural Latin Grammy.

La Beca Prodigio de la Fundación Latin Grammy se creó en 2014 y, antes de Yatra, artistas como Carlos Vives, Juanes, Sofía Carson, Juan Luis Guerra, Miguel Bosé, Emilio y Gloria Estefan, y Julio Iglesias, Nicky Jam y Enrique Iglesias han sido los patrocinadores.

Seguir leyendo: