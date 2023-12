Música en el 2024: Karol G, Luis Miguel, Shakira, Latin Grammy y muchos festivales

El 2024 trae muchísima música, sobre todo por parte de los artistas latinos que no giraron en 2023. Para los que ya lo hicieron, moverán su gira hacia otros rumbos, como es el caso de Karol G.

Karol G en su concierto ‘Mañana Será Bonito Tour’, California. Foto: Kevin Winter/Getty Images. Crédito: Kevin Winter | Getty Images

Misma que presentó su “Mañana Será Bonito Tour” gira en Estados Unidos. Ahora lo hará en el resto de Latinoamérica, pues m su país natal, Colombia, ya se presentó. Esto además de algunas fechas que confirmará en Barcelona, España.

Por otro lado, su ex Anuel AA, suspendió en 2023 su gira “Las Leyendas Nunca Mueren”, por cuestiones de salud. Planea reactivarla en este 2024.

Anuel AA en los MTV VMAs 2023. Foto: Dia Dipasupil/Getty Images. Crédito: Dia Dipasupi. | Getty Images

Por supuesto, esto no hace mencionar a su también ex Yailin la más viral y su “colaborador” musical Tekashi 6ix9ine. Después de todo el problemón y polémica que armaron estos dos, resulta que sacarán música juntos para este 2024.

Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine en diferentes momentos. Foto: The Grosby Group. Crédito: Grosby Group

Y así lo dejaron ver en un “preview” de un videoclip que acaban de grabar en Florida. Esto mientras Yailin espera la presentación ante las autoridades el próximo 16 de enero de 2024 mpor violencia doméstica en contra de Tekashi69.

Festivales latinos para el 2024: Viña del Mar y Vive Latino, Calibash LA

Otro que tiene mucho tiempo que no sale de gira es Chayanne. Además de lanzar su nuevo disco, también planea recorrer algunas ciudades de Latinoamérica.

Chayanne. Foto: Mezcalent. Crédito: Mezcalent

El festival Viña del Mar albergará este año también muchísimos artistas latinos. Entre los confirmados están: Alejandro Sanz, Manuel Turizo, Miranda, Maná, Mora, Lucho Miranda, Anitta, Peso Pluma y

María Becerra. El evento será desde 25 de febrero y hasta el 1ro. de marzo.

Peso Pluma y Anitta. Foro: Getty Images. Crédito: Getty Images

Entre los festivales importantes de México, el Vive Latino va a cambiar su sede. Sin embargo, la organización aún no ha revelado cuál sería la próxima a utilizar. Se ha rumorado mucho de que el Autódromo Hermanos Rodríguez pudiese ser el “venue” escogido por la producción.

El Festival Calibash LA contará con la presencia de los artistas de género urbano preferidos del momento como Feid, Young Miko, María Becerra y Yandel.

Feid y la cantante puertorriqueña Young Miko. Foto: Getty Images. Crédito: Getty Images

Premios musicales: Grammy y Latin Grammy 2024

No podemos olvidar que el de febrero se celebrará el Grammy 2023 en la ciudad de Los Ángeles. Para sorpresa de muchos, y la representación latina no es mucha. Peso Pluma, Karol G y Anitta no están nominados en su género urbano, pero sí en otras donde pueden coronarse.

Pero sí resuenan para presentarse en la ceremonia. Sus compañeros latinos Pedro Capó, Maluma y Pablo Alborán se debaten en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino.

Por otro lado, Grupo Niche, Rubén Blades y Carlos Vives se debaten en la categoría Mejor Álbum Tropical.

En cuanto al Latin Grammy 2024, no se sabe si se repitan en la sede de Sevilla, ante el éxito que tuvo la pasada edición. Recordemos que Shakira lideró varias de las categorías.

Fans de Shakira, Ariana Grande y Madonna tendrán mucho de ellas este 2024

Por cierto, Shakira, quien fue una de las artistas más destacadas en este 2024 lanzará un disco. Parte de sus canciones ya las conocimos y se convirtieron en éxitos este año.

Shakira en los MTV VMAs 2023. Foto: Getty Images. Crédito: Dia Dipasupil. | Grosby Group

Ahora ya está preparando una gira mundial y se prevé que la haga para verano, cuando sus hijos con Gerard Piqué, Milan y Sasha, estén de vacaciones escolares.

Ariana Grande también lanzará un disco en este 2024. No lo hacía desde el 2020. Además, todo parece indicar que también viene con gira incluida. La banda norteamericana, Maroon 5 también anunció su residencia en Las Vegas.

Madonna continuará con su “Celebration Tour” en Estados Unidos y el mundo. También Ringo Starr & His All Starr Band tendrán algunas presentaciones en EE.UU. y México

Madonna. Foto: Theo Wargo/Getty Images for MTV/ViacomCBS. Crédito: Theo Wargo | Getty Images

Luis Miguel seguirá girando en el 2024

Luis Miguel seguirá deleitando a todos con sus conciertos. Estas son las siguientes fechas y lugares confirmados en México por el equipo del artista.

AGOSTO

22 Monterrey, Nuevo León / Estadio Banorte

24 Monterrey, Nuevo León / Estadio Banorte

28 Chihuahua, Chihuahua / Estadio Olímpico Universitario

30 Ciudad de Juárez

SEPTIEMBRE

02 Mexicali, Baja California/ FEX

04 Tijuana, Baja California / Estadio Caliente

07 Valle de Guadalupe

17 Saltillo

21 Torreón, Coahuila / Estadio Revolución

24 Hermosillo, Sonora / Estadio Héroe de Nacozari

27 Culiacán

29 Mazatlán

OCTUBRE

01 Guadalajara, Jalisco / Estadio Jalisco

05 Tampico

08 Ciudad de México / Arena CDMX

09 Ciudad de México / Arena CDMX

11 Ciudad de México / Arena CDMX

12 Ciudad de México / Arena CDMX

27 Pachuca, Hidalgo / Estadio Hidalgo

29 Querétaro

31 Irapuato

NOVIEMBRE

02 Puebla

05 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas / Estadio Víctor Manuel Reyna

08 Mérida, Yucatán / Estadio Carlos Iturralde

11 Cancún

16 Acapulco

17 Acapulco

25 Toluca

Sin duda alguna la vuelta del intérprete de “Cuando Calienta El Sol” y “La Inolvidable” fue una de las mejores noticias de la industria musical latina en el 2023.

Esto sin mencionar su imagen fresca y el amor que le ha puesto cada una de sus presentaciones. Por eso, estamos seguros de que “El Sol de México” será el protagonista de una de las giras latinas más lucrativas para el 2024.

Luis Miguel ha agregó más fechas para su tour 2024. Foto: Tomas Cuesta/Getty Images. Crédito: Tomas Cuesta | Getty Images

