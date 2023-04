Rubén Blades llevará su ‘Salswing Tour’ a Nueva York, Florida y Texas

Uno de los salseros más importantes del mundo, Rubén Blades, acaba de añadir cuatro nuevas fechas a su Salswing Tour 2023. Estos nuevos conciertos son para Nueva York, Florida (Orlando y Ft. Lauderdale) y Texas (Houston).

Recordemos que el álbum Salswing ganó el Latin Grammy 2021 como Mejor Álbum del año y Grammy 2022 en la categoría a Mejor disco Salsa. esta serie de conciertos que ha añadido a Nueva York, Florida y Texas los seguirá realizando con la Roberto Delgado Big Band de Panamá.

Las nuevas presentaciones de Rubén Blades se llevarán a cabo: el domingo, 13 de agosto en el Hard Rock Live de Fort Lauderdale, Florida; el miércoles, 16 de agosto en el United Palace de la ciudad de Nueva York; el viernes, 18 de agosto en el Smart Financial Centre de Houston, Texas y el domingo, 20 de agosto en el Amway Center de Orlando, Florida. Boletos estarán a la venta el 7 de abril a las 10 AM tiempo local aquí.

La leyenda de la música latinoamericana celebrará con el público estadounidense más de 50 años de carrera musical, ¡con una propuesta única que incluirá sus éxitos de siempre y temas de su premiada producción SALSWING! y que le da nombre a su Salswing Tour que inició en 2021 por Estados Unidos, que continuó en 2022 por Colombia, Puerto Rico, Catalunya y Panamá, con éxito absoluto, el show fue aclamado por el público, con escenarios llenos y con el favor de la crítica.

Luego del final de la producción de AMC, ¨Fear the Walking Dead¨, en donde protagonizó uno de los roles principales durante las 8 temporadas interrumpidas de la serie, Rubén Blades retoma las giras en 2023, con su Salswing Tour!,llevando su repertorio musical a Buenas Aires, Santiago de Chile, Barcelona, Pirineos, Madrid, Jerez de la Frontera, Marbella, Cartagena, La Coruña, Tenerife, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Los Ángeles, Miami, New York, Houston, Orlando, Ciudad de México, Santo Domingo, Quito, Guayaquil y Lima.

Distinguido como ¨Persona del Año 2021¨ y ganador de ¨Mejor Álbum del Año¨ y de ¨Mejor Álbum de Salsa¨, en la edición de ese mismo año de los Premios Latin Grammy. Esta producción también fue reconocida en 2022 como mejor disco de salsa en la versión estadounidense de los premios Grammy. View this post on Instagram A post shared by Rubén Blades (@ruben.blades)

