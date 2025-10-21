De Rauw Alejandro a Christian Nodal: Estas estrellas se presentarán en los Latin Grammy

Continúan las sorpresas de cara a la 26.º edición de los Latin Grammy, pues la Academia Latina de la Grabación anunció actuaciones adicionales para la gala de premios que tendrá lugar el próximo jueves 13 de noviembre, desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Dentro de la lista destacan estrellas nominadas, como: Rauw Alejandro, Edgar Barrera, Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose, Alejandro Sanz y Adelaido “Payo” Solís III.

Por su parte, el boricua Rauw Alejandro obtuvo dos nominaciones, incluyendo Álbum del Año y Mejor Interpretación Reggaeton, mientras que Edgar Barrera recibió 10 nominaciones, entre ellas Canción del Año, Mejor Canción Pop, Mejor Canción Urbana, Mejor Canción Tropical, Mejor Canción Regional Mexicana, Compositor del Año y Productor del Año.

Christian Nodal encenderá el escenario de los Latin Grammy 2025. Crédito: Cortesía

Grupo Frontera se presentará en los Latin Grammy 2025. Crédito: Cortesía

Christian Nodal fue nominado a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi y la argentina Nathy Peluso recibió dos nominaciones: Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana y Mejor Canción Urbana. Alejandro Sanz recibió cuatro nominaciones en esta edición, en las categorías de Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Álbum de Pop Contemporáneo; Adelaido “Payo” Solís III (Grupo Frontera) fue nominado a Mejor Canción Regional Mexicana. Por último, pero no menos importante, Joaquina y Elena Rose recibieron cuatro nominaciones cada una.

Asimismo, el escenario se encenderá con las actuaciones de ganadores en ediciones pasadas, incluyendo a Grupo Frontera, la ocho veces ganadora del Grammy, Kacey Musgraves, y el tres veces homenajeado, Carlos Santana.

Elena Rose se presentará en los Latin Grammy 2025. Crédito: Cortesía

Carlos Santana se presentará en los Latin Grammy 2025. Crédito: Cortesía

Las presentaciones anteriormente confirmadas por la Academia son estelarizadas por: Pepe Aguilar, Aitana, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat y Los Tigres del Norte, así como la Persona del Año 2025, Raphael.

La audiencia que busque deleitarse con las presentaciones de dichos artistas podrá hacerlo durante la gala que se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el jueves13 de noviembre.

La transmisión de los premios Latin Grammy, de aproximadamente tres horas de duración, llegará a las pantallas a través de las plataformas de TelevisaUnivision en Estados Unidos a partir de las 8 p.m. ET/PT (7 p.m. Centro), precedida por una antesala de una hora que comienza a las 7 p.m. ET/PT (6 p.m. Centro).

Seguir leyendo:

• Lista de Nominados al Latin Grammy 2025

• Premios Latin Grammy 2025: ¿Cuándo y dónde ver la gala?

• Gloria Estefan, Carín León, Pepe Aguilar y más encenderán en escenario de los Latin Grammy 2025

