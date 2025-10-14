Gloria Estefan, Carín León, Pepe Aguilar y más encenderán en escenario de los Latin Grammy 2025

Con la vigésimo sexta entrega de los Premios Latin Grammy a la vuelta de la esquina cada vez son más los detalles que se revelan sobre la velada que celebrará lo mejor de la música latina de este 2025. Ahora fue el turno de darse a conocer la lista del primer grupo de artistas que pondrán a bailar al público con sus presentaciones. ¿De quiénes se trata? Sigue leyendo para enterarte.

La Academia Latina de la Grabación informó que dentro de los artistas confirmados se encuentran: Pepe Aguilar, Aitana, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat y Los Tigres del Norte.

Además de encender el escenario con su música, los intérpretes forman parte de la ceremonia al ser contendientes en diversas categorías. En esta edición, Pepe Aguilar cuenta con una nominación a “Mejor Álbum Ranchero/Mariachi”, mientras que Aitana consiguió dos nominaciones incluyendo “Mejor Álbum de Pop Contemporáneo” y “Mejor Diseño de Empaque”.

Ivan Cornejo aseguró una nominación a “Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea” y DannyLux obtuvo una nominación en la misma categoría. Gloria Estefan recibió dos nominaciones, incluyendo “Álbum del Año” y “Mejor Álbum Tropical Tradicional”, mientras que Kakalo recibió una nominación a “Mejor Canción Regional”.

Por su parte, Carín León obtuvo tres nominaciones: “Álbum del Año”, “Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea” y “Mejor Canción Regional”. Liniker aseguró seis nominaciones, incluyendo “Grabación del Año”, “Álbum del Año”, “Canción del Año”, “Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa”, “Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa” y “Mejor Canción en Lengua Portuguesa”. Morat recibió una nominación a “Mejor Álbum Pop/Rock” y Los Tigres del Norte obtuvieron una nominación a “Mejor Álbum de Música Norteña”.

Otra de las grandes sorpresas reveladas por la Academia Latina de la Grabación fue la actuación confirmada de la Persona del Año 2025, el legendario Raphael. El intérprete de “Mi gran noche” será reconocido por sus más de seis décadas de trayectoria y por su papel como embajador de la música latina en el mundo.

El público podrá disfrutar de estas presentaciones y muchas sorpresas más en la gala que se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el próximo jueves13 de noviembre.

La transmisión de los premios Latin Grammy, de aproximadamente tres horas de duración, llegará a las pantallas a través de las plataformas de TelevisaUnivision en Estados Unidos a partir de las 8 p.m. ET/PT (7 p.m. Centro), precedida por una antesala de una hora que comienza a las 7 p.m. ET/PT (6 p.m. Centro).

