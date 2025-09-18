Chayanne reacciona a la nominación de su hija Isadora en los Latin Grammy

A solo unas semanas de llevarse a cabo la ceremonia de los Latin Grammy 2025, la Academia Latina de la Grabación dio a conocer la lista de nominados que compiten por llevarse la codiciada presea a lo mejor de la música. Y uno de los nombres que no pasó desapercibido para el público fue el de Isadora, hija del cantante Chayanne, en la categoría de “Mejor Nuevo Artista”.

A propósito de este gran honor, el intérprete de “Tiempo de Vals” y “Bailando Bachata” recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dejar un conmovedor mensaje en el que se dijo orgulloso por los frutos que ha rendido el arduo trabajo de su hija.

“Mi niña bonita me siento orgulloso por tu nominación al Grammy, es algo que se gana con esfuerzo y dedicación y eso es lo que veo en ti todos los días, se hace camino al andar, ¡sigue adelante!“, escribió Chayanne desde sus historias junto a una conmovedora fotografía en la que aparecen padre e hija cuando era apenas una niña.

Isadora celebra su nominación al Latin Grammy

Por su parte, la artista tampoco perdió la oportunidad de pronunciarse sobre la nominación que recibió. Para ello colocó una emotiva reflexión desde sus redes sociales, evidenciando su emoción y gratitud ante dicho reconocimiento a su proyecto musical.

“Intento poner en palabras lo que siento… pero todavía no me lo creo… y cada vez que lo pienso, se me aguan los ojos. Cómo le explico a la nenita de 6 años que escribía canciones en su cuarto, que hoy está nominada a un Latin Grammy. Queeeee. He soñado toda mi vida con hacer música y dar amor… y hoy ese sueño se está cumpliendo”, dijo para comenzar el mensaje lanzado en su perfil de Instagram.

Asimismo, agradeció a quienes la han acompañado en este camino: “Gracias Dios, gracias música, gracias familia, gracias a cada persona que he conocido en este camino y gracias a ustedes por sentir conmigo cada canción, por creer en mí, y por amar conmigo“, añadió.

La famosa de 24 años culminó sus palabras con una felicitación a sus colegas nominados (Aitana, Dani Martín, Alejandro Sanz, Leiva y Judeline): “Felicidades a todos los demás nominados. Los admiro muchísimo y gracias por hacer la música que me inspira cada día“, reiteró.

Isadora dio inicio a su trayectoria musical en diciembre de 2022 con el lanzamiento de su primer sencillo, HBD. Más adelante, presentó temas como “Dime Qué Hago” y “Agüita Con Sal”, además de participar en colaboraciones destacadas, incluyendo su aparición especial en el videoclip para el tema “Soltera”, de la colombiana Shakira.

